Olimpo enfrentará a Douglas Haig en semifinales del Federal A. (Foto: Gentileza La Nueva)

Olimpo volvió a empatar con Kimberley, lo eliminó por la ventaja deportiva y clasificó a las semifinales de la reválida del Federal A.

El Aurinegro igualó 1 a 1 en Bahía Blanca, mismo resultado que en la ida en Mar del Plata, y ahora enfrentará a Douglas Haig, otra vez con ventaja deportiva a favor.

Lo favoreció la eliminación de Alvarado contra Sarmiento de La Banda ya que si pasaban los marplatenses la ventaja hubiera sido para ellos. Ese resultado, emparejó a los santiagueños con Cipolletti.

Olimpo abrió el marcador en el partido de vuelta en el Roberto Carminatti a los 11 segundos de juego. Braian Guille sorprendió con un gran derechazo cruzado que encaminó la clasificación desde el comienzo.

🤯🔥¡@Olimpo_Oficial NO DIO RESPIRO! ⚽ Brian Guille puso el 1-0 ante Kimberley a los ¡DIEZ SEGUNDOS! del arranque del partido por la vuelta de la cuarta etapa de la Reválida del #FederalA 📲 Seguilo EN VIVO por #LPFPlay https://t.co/OM7ezLYjvW — LPF Play (@LPFPlay) November 17, 2026

Sin embargo, Kimberley le puso suspenso a la serie con el empate de Luis Miguel Pérez a los 29′ del segundo tiempo en un derechazo lejano que se metió por arriba del arquero. Los marplatenses necesitaban un gol más para remontar pero no lo consiguieron.

🚀🔥 ¡QUÉ GOLAZO @ClubKimberleyOK ! ⚽️ El misil de Luis Miguel Pérez para igualar el partido ante Olimpo en la vuelta por la cuarta etapa de la Reválida del #FederalA 📲 Lo vivís en #LPFPlay https://t.co/KylrehWqMh November 18, 2026

Olimpo visitará a Douglas Haig en Pergamino en la ida y definirá en Bahía Blanca. Con un plantel que se armó para ascender, mantiene el sueño de volver a la segunda categoría nacional.