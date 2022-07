Cipolletti quiere alejarse del descenso y le gana a Peñarol: mirá el partido en vivo

La fría mañana sanjuanina albergó el cruce d la fecha 18 del torneo Federal A de fútbol. Cipolletti derrota a Peñarol de Chimbas, San Juan, por 2 a 1. El equipo rionegrino busca alejarse de los puestos de descenso en el comienzo de la segunda rueda de la zona clasificatoria.

Luis Medero apostó por un equipo veloz con la intención de sacar diferencias en los ataques verticales, pero por el contrario padeció las diferencias de altura y potencia que aprovecharon los jugadores de Peñarol. Eso implicó las titularidades del refuerzo Joaquín Rikenberg y de Fernando Pettinerolli.

El Albinegro había empezado mejor que su rival de la mano de Rikenberg en la zona ofensiva, pero no pudo anotar en las primeras dos o tres aproximaciones.

Después el trámite se equilibró y, llegando a los 20′, un centro cruzado de César More encontró a Jano Martínez en el área rival. El defensor aprovechó que el arquero Luciano Molini quedó a mitad de camino y determinó la apertura del marcador con un cabezazo bombeado.

Cipo la pasó mal, el árbitro Jonathan Correa sacó varias amarillas por protestar a la visita y el destino del partido parecía muy cuesta arriba. La zona defensiva vivió momentos de incertidumbre que lo pusieron contra las cuerdas, tanto a la hora de marcar como para salir jugando.

Sin embargo, el Capataz encontró por la derecha las respuestas que no tenía. Un pase largo y preciso de Boris Magnago llegó a Pettinerolli. A los 40′, el ‘Rayo’ zapalino armó una jugada «maradoniana» por derecha, con dos gambetas y caño incluido y la pelota terminó en el fondo de la red por un toque sobre la línea de Diego Bielkiewicz.

En la última clara del primer tiempo, Lucas Chacana llegó en una contra por izquierda, enganchó para adentro y su remate fue muy bueno, pero More le ahogó el grito de gol en la línea del arco.

En el arranque del complemento, Cipo aguantó las pelotas paradas de Peñarol y sostuvo la igualdad. En la primera que tuvo, el conjunto Albinegro pudo lastimar. Bielkiewicz giró lejos del arco, se sacó un rival de encima y le puso un centro perfecto a Rikenberg, que cabeceó perfecto para el 2-1 cuando iban 11′.

El trámite se hizo cada vez más tenso con el correr de los minutos. El arbitraje de Correa fue obscenamente localista y midió con distinta vara acciones similares. En ese combo, uno de los jueces de línea anuló un gol del ingresado Enzo Romero, en una acción en la que quedaron muchas dudas.

Las más claras fueron de More con un remate cruzado que salió cerca del arco de Molini y una palomita desviada de Salinas en el área chica.

Fue entonces que llegó la segunda amarilla a Brian Meza y Cipo se quedó con uno menos en el tramo final. Pero no fue todo, porque Correa adicionó la abultada suma de 10 minutos de adición, también expulsó Bielkiewicz, dejando a la visita con 9 jugadores, y cobró un penal de los que se pueden cobrar 50 por partido.

En el minuto 93′, Molini se vistió de héroe para evitar la caída de su arco con una atajada espectacular.

SÍNTESIS

Peñarol (SJ): Leonardo Corti; Ramiro Alderete, Jano Martínez, Leonardo Felissia y César More; Javier Martínez, Abel Peralta, Raúl Zelaya y Carlos Fernández; Francisco Salinas e Ignacio González. DT Cristian Bove

Cipolletti: Luciano Molini; Boris Magnago, Brian Berlo, Manuel Berra y Gastón Rosello; Fernando Pettinerolli, Brian Meza, Ezequiel Ávila y Lucas Chacana; Joaquín Rikenberg y Diego Bielkiewicz. DT: Luis Medero

Goles: PT 20 Jano Martínez (P), 40 Diego Bielkiewicz (C). ST 11 Rikenberg (C), 42 Javier Fernández, Maximiliano Amarfil por Ávila y Pettinerolli (C) y Jonatan González por Alderete (P)

Cambios: ST 19 Rubén Tarasco por Carlos Fernández (P), 27 Enzo Romero por Rikenberg (C)

Expulsado: entretiempo, Luis Medero (C), ST 39 Brian Meza (C).

Árbitro: Jonathan Correa. Estadio: Ramón Pablo Rojas, San Juan.