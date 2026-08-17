La lesión de Gonzalo Montiel y el problema que le genera a River Plate de cara a la Sudamericana

No todo fue alegría para el Millonario. Más allá del alivio y la tranquilidad de haber vuelto al triunfo después de mucho, River Plate se llevó una preocupación ayer del Estadio Monumental.

El equipo de Núñez volvió a sonreír tras derrotar por 2 a 0 a Argentinos Juniors, con goles de Gonzalo Montiel y Ángel Correa, logrando así dejar atrás una larga racha adversa de cinco partidos con derrotas en el fútbol argentino.

El costado negativo del triunfo fue la lesión que sufrió Cachete Montiel, autor de primer tanto del partido, que motivó su salida del campo de juego en el comienzo del complemento y que lo mantendrá desafectado del próximo encuentro ante Independiente Santa Fe, por Copa Sudamericana.

Tras los estudios médicos efectuados, se confirmó que el lateral derecho de la Selección Argentina sufrió una distensión en el aductor izquierdo, algo no tan preocupante como se esperaba inicialmente. En consecuencia, se estima que podría volver ante Vélez el próximo domingo.

La situación de Montiel y la no incorporación de Giovanni González en la lista del certamen continental pone en aprietos al técnico Eduardo Coudet de cara al choque del próximo miércoles ante Independiente en Bogotá, ya que no dispone de otro lateral para la zaga defensiva.

Así, el único lateral derecho disponible para viajar a Colombia es Yutiel Susano. Zaguero reconvertido a la banda, el pibe de 19 años todavía no fue incluido en ninguna convocatoria en Primera División, aunque sí formó parte de los juveniles que viajaron a Portugal para afrontar el amistoso de pretemporada ante Flamengo.

Bien podría Coudet aplicar un cambio de esquema táctico, aplicando línea de tres en el fondo e intentando suplir esa ausencia de lateral natural. O bien recurrir a un defensor central para ocupar la banda, algo que hizo en varias oportunidades con Lautaro Rivero.