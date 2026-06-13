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Con dos golazos, Brasil y Marruecos empataron 1-1 en uno de los partidos destacados del Mundial

Brasil arrancó abajo en el resultado, pero reaccionó a tiempo de la mano de Vinicius Júnior y se llevó un punto que puede ser valioso en la definición de la zona. Marruecos insistió en el final, pero no pudo concretar y terminaron repartiendo los puntos.

Redacción

Por Redacción

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Carletto Ancelotti, listo para su primer Mundial como DT. (Foto: AFP)

Carletto Ancelotti, listo para su primer Mundial como DT. (Foto: AFP)

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Morocco's defender #02 Achraf Hakimi (L) and Brazil's forward #07 Vinicius Junior (R) fight for the ball during the 2026 World Cup Group C football match between Brazil and Morocco at the New York/New Jersey Stadium in East Rutherford on June 13, 2026. (Photo by CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

Morocco's defender #02 Achraf Hakimi (L) and Brazil's forward #07 Vinicius Junior (R) fight for the ball during the 2026 World Cup Group C football match between Brazil and Morocco at the New York/New Jersey Stadium in East Rutherford on June 13, 2026. (Photo by CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

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EAST RUTHERFORD, NEW JERSEY - JUNE 13: Ismael Saibari #11 of Morocco scores his team's first goal during the FIFA World Cup 2026 Group C match between Brazil and Morocco at New York New Jersey Stadium on June 13, 2026 in East Rutherford, New Jersey. Dan Mullan/Getty Images/AFP (Photo by Dan Mullan / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

EAST RUTHERFORD, NEW JERSEY - JUNE 13: Ismael Saibari #11 of Morocco scores his team's first goal during the FIFA World Cup 2026 Group C match between Brazil and Morocco at New York New Jersey Stadium on June 13, 2026 in East Rutherford, New Jersey. Dan Mullan/Getty Images/AFP (Photo by Dan Mullan / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

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Morocco's forward #10 Brahim Diaz and Morocco's midfielder #08 Azzedine Ounahi fight for the ball during the 2026 World Cup Group C football match between Brazil and Morocco at the New York/New Jersey Stadium in East Rutherford on June 13, 2026. (Photo by Mauro PIMENTEL / AFP)

Morocco's forward #10 Brahim Diaz and Morocco's midfielder #08 Azzedine Ounahi fight for the ball during the 2026 World Cup Group C football match between Brazil and Morocco at the New York/New Jersey Stadium in East Rutherford on June 13, 2026. (Photo by Mauro PIMENTEL / AFP)

Brasil y Marruecos empataron 1 a 1 en uno de los partidos más destacados de la fase de grupos del Mundial 2026, en el Estadio de Nueva York en un entretenido partido. Ismael Saibari recibió un pase a la carrera, le ganó en velocidad a los centrales de Brasil y aprovechó la salida de Alisson fuera de su área para resolver con una definición por encima del arquero y poner el 1-0 para Marruecos a los 20 minutos del primer tiempo.

La reacción de los brasileños no tardó en llegar y a través de una de sus figuras llegó a la igualdad. Cuando no la pasaba bien la Canarinha, que era superado por Marruecos, llegó la acción individual de Vinicius Júnior a los 31 para enganchar en el área y ejecutar un disparo cruzado que selló el 1-1.

Los goles del empate 1 a 1 entre Brasil y Marruecos

En los primeros 10 minutos, el conjunto marroquí se mostró más rápido por la banda izquierda del ataquer. Ibáñez, defensor central que hoy cumple el rol de lateral, era superado ampliamente por su banda y los africanos generaron dos chances claras. Brasil no pudo tener dominio de la pelota.

Cuando Brasil empezó a agarrar la pelota, dos tiros de lejos fueron lo único que pudo generar. Con una última línea adelantada y un equipo en búsqueda de respaldar su historia, pase entre líneas con destino a Ismael Saibari y se la picó a Alisson para poner el 1-0.

En el segundo tiempo, comenzó mejor Brasil a partir de la tenencia del balón. De a poco comenzó a llegar con peligro sobre el arco de Bono. Vinicius encabezó los ataques de los brasileños. A los 6, en uno de los primeros ataques de Brasil, Lucas Paquetá ensayó un lateral rápido que dejó solo a Igor Thiago, pero el remate del punta fue rechazado por Bono.

Luego de la pausa de hidratación el juego tuvo mayor intensidad y ambos conjuntos se animaron a seguir buscando el desnivel. Los técnicos movieron los bancos de ambos equipos en busca de alternativas en el ataque.

Ambos conjuntos muestran signos de cansancio y los cambios tampoco causan un efecto inmediato. A los 22 llegó Brasil con un remate cruzado de Rafinha que terminó en las manos de Bono.

Ya en el descuento hubo una buena respuesta de Bono. El arquero de Marruecos apareció en el momento justo para contener un tiro de Danilo en el área.

En el final estuvo cerca Marruecos. El arquero de Brasil, Alisson, despejó a medias un remate a distancia y, en el rebote, puso su brazo firme para tapar una ejecución desde cerca.

Posibles formaciones

Brasil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gleison Bremer, Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimaraes, Lucas Paquetá; Vinicius, Igor Thiago, Rapinha. DT: Carlo Ancelotti.

Marruecos: Yassine Bounou; Achraf Hakimi, Issa Diop, Chadi Riad, Youssen Belammari; Sofyan Amrabat, Neil El Aynaoui, Azz-Eddine Ounahi, Brahim Díaz, Bilal El Khannous, e Ismael Saibari. DT: Mohamed Ouahbi.

Árbitro: Slavko Vincic (Eslovenia)

Estadio: Boston Stadium

Hora: 19

TV: Telefé y DSports


Temas

Brasil

Carlo Ancelotti

Marruecos

Mundial 2026

Brasil y Marruecos empataron 1 a 1 en uno de los partidos más destacados de la fase de grupos del Mundial 2026, en el Estadio de Nueva York en un entretenido partido. Ismael Saibari recibió un pase a la carrera, le ganó en velocidad a los centrales de Brasil y aprovechó la salida de Alisson fuera de su área para resolver con una definición por encima del arquero y poner el 1-0 para Marruecos a los 20 minutos del primer tiempo.

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