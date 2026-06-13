Con dos golazos, Brasil y Marruecos empataron 1-1 en uno de los partidos destacados del Mundial

Brasil y Marruecos empataron 1 a 1 en uno de los partidos más destacados de la fase de grupos del Mundial 2026, en el Estadio de Nueva York en un entretenido partido. Ismael Saibari recibió un pase a la carrera, le ganó en velocidad a los centrales de Brasil y aprovechó la salida de Alisson fuera de su área para resolver con una definición por encima del arquero y poner el 1-0 para Marruecos a los 20 minutos del primer tiempo.

La reacción de los brasileños no tardó en llegar y a través de una de sus figuras llegó a la igualdad. Cuando no la pasaba bien la Canarinha, que era superado por Marruecos, llegó la acción individual de Vinicius Júnior a los 31 para enganchar en el área y ejecutar un disparo cruzado que selló el 1-1.

Los goles del empate 1 a 1 entre Brasil y Marruecos

En los primeros 10 minutos, el conjunto marroquí se mostró más rápido por la banda izquierda del ataquer. Ibáñez, defensor central que hoy cumple el rol de lateral, era superado ampliamente por su banda y los africanos generaron dos chances claras. Brasil no pudo tener dominio de la pelota.

¡¡GOLAZO DE MARRUECOS CONTRA BRASIL!! ¡¡ASISTENCIA DE BRAHIM Y SAIBARI LA PICÓ PARA EL 1-0!!



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Cuando Brasil empezó a agarrar la pelota, dos tiros de lejos fueron lo único que pudo generar. Con una última línea adelantada y un equipo en búsqueda de respaldar su historia, pase entre líneas con destino a Ismael Saibari y se la picó a Alisson para poner el 1-0.

¡¡¡GOLAZO DE VINICIUS PARA EL 1-1 DE BRASIL ANTE MARRUECOS!!!



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En el segundo tiempo, comenzó mejor Brasil a partir de la tenencia del balón. De a poco comenzó a llegar con peligro sobre el arco de Bono. Vinicius encabezó los ataques de los brasileños. A los 6, en uno de los primeros ataques de Brasil, Lucas Paquetá ensayó un lateral rápido que dejó solo a Igor Thiago, pero el remate del punta fue rechazado por Bono.

Luego de la pausa de hidratación el juego tuvo mayor intensidad y ambos conjuntos se animaron a seguir buscando el desnivel. Los técnicos movieron los bancos de ambos equipos en busca de alternativas en el ataque.

Ambos conjuntos muestran signos de cansancio y los cambios tampoco causan un efecto inmediato. A los 22 llegó Brasil con un remate cruzado de Rafinha que terminó en las manos de Bono.

Ya en el descuento hubo una buena respuesta de Bono. El arquero de Marruecos apareció en el momento justo para contener un tiro de Danilo en el área.

En el final estuvo cerca Marruecos. El arquero de Brasil, Alisson, despejó a medias un remate a distancia y, en el rebote, puso su brazo firme para tapar una ejecución desde cerca.

Posibles formaciones

Brasil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gleison Bremer, Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimaraes, Lucas Paquetá; Vinicius, Igor Thiago, Rapinha. DT: Carlo Ancelotti.

Marruecos: Yassine Bounou; Achraf Hakimi, Issa Diop, Chadi Riad, Youssen Belammari; Sofyan Amrabat, Neil El Aynaoui, Azz-Eddine Ounahi, Brahim Díaz, Bilal El Khannous, e Ismael Saibari. DT: Mohamed Ouahbi.

Árbitro: Slavko Vincic (Eslovenia)

Estadio: Boston Stadium

Hora: 19

TV: Telefé y DSports