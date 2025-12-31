Conflicto en Alianza de Cutral Co: los jugadores reclamaron por deudas y mejores condiciones

A pesar de haber terminado el año con el título del Oficial de Lifune, no son días tranquilos en Alianza de Cutral Co luego de un reclamo de los jugadores a la dirigencia del club.

Mediante un comunicado, el plantel reclamó por deudas y malas condiciones durante los últimos meses. Aclararon que no lo hicieron público antes para enfocarse en la recta final del campeonato y del Regional Amateur.

«Durante meses atravesamos situaciones que no pueden ni deben naturalizarse: pagos fuera de término, deudas con jugadores que en algunos casos son de varios meses, falta de una alimentación adecuada para los jugadores que viven fuera de la ciudad, destrato al momento de reclamar, ausencia de respuestas concretas y promesas incumplidas que jamás se tradujeron en hechos», aseguraron.

«Todo esto generó incertidumbre, malestar y una falta de respeto hacia quienes representamos al club dentro de la cancha. Aun así, priorizamos siempre al grupo, al escudo y a la competencia. Seguimos entrenando, compitiendo y peleando por nuestra ilusión y la del pueblo celeste, incluso en condiciones que distan mucho de ser las ideales», continuaron.

«En ese contexto, este plantel logró un hecho histórico: salir campeón de la liga después de 14 años de sequía, gracias al esfuerzo, la unión y el profesionalismo de los jugadores, cuerpo técnico y quienes nos apoyaron en el día a día», agregaron.

«Este descargo no busca generar conflicto ni opacar el logro conseguido, sino visibilizar una realidad que merece ser atendida con seriedad y responsabilidad. El respeto y el compromiso deben ser recíprocos. El club está por encima de cualquier gestión. Quienes lo representamos dentro de la cancha merecemos condiciones dignas, claridad y un trato acorde al esfuerzo realizado«, concluyeron.

La respuesta del club

La dirigencia de Alianza de Cutral Co publicó un comunicado para responder al reclamo de los jugadores y dar su versión de los hechos donde afirman que lo único que se debe es un premio.

«Tal lo acordado oportunamente, el premio por pase de ronda en Torneo Federal Amateur, y que hasta la fecha por distintos motivos no hemos podido cumplir con nuestro compromiso, es lo que único que se adeuda y es intención de esta Comisión abonarlo en el mes de enero de 2026«, expresaron.

«También dejamos en claro en cuanto al pago de los sueldos a los jugadores que se han abonado el 95% de los mismos. Haciendo un gran esfuerzo ya que es un plantel muy caro para esta competencia, alrededor de 25 millones, además de abonar alquileres y comida para cada uno de los refuerzos que llegaron para este Torneo», agregaron.

«Contrariamente a lo manifestado abiertamente por los jugadores, lo adeudado es solamente el premio pactado y que se cancelará en tiempo y forma. A partir del próximo lunes estará a disposición esta documentación en la sede del Club para el socio que lo desee», finalizaron.