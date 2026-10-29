Cristian González, defensor de Cipolletti: «Fue un golpe duro pero tenemos revancha»

Después de la derrota con San Martín de Formosa en la final por el primer ascenso del Federal A en San Francisco, Cipolletti volvió a los entrenamientos y ya piensa en la chance por el segundo boleto en los playoffs de la reválida.

El Albinegro tendrá una nueva chance al sumarse en los cuartos de final. El próximo fin de semana conocerá a su rival y el siguiente arrancará la serie como visitante.

Luego del regreso a los trabajos tras el extenso viaje de vuelta y un día de descanso, Cristian González habló con «Subite al Podio» de Río Negro Radio. El defensor analizó la caída en la final y apuntó a lo que viene.

«Fue un golpe muy duro porque creo que a ninguno de los jugadores ni al cuerpo técnico se nos pasó por la cabeza que podíamos llegar a perder. Estábamos muy confiados, muy ilusionados con lo que veníamos haciendo», aseguró el zaguero.

(Foto: Luis Amaolo)

Cipo tendrá ventaja deportiva en cuartos de final y en semifinales, si avanza. Si llega a la final ya no habrá ventaja deportiva pero también será una serie a doble partido y definirá de local en La Visera de Cemento.

«Sabemos que tenemos revancha, que hay otro camino que capaz es un poquito más largo, pero nos metemos como el mejor equipo dentro del reducido, entonces eso lo tenemos que aprovechar también», señaló González.

Sobre la caída en San Francisco, el defensor lamentó la manera en que los formoseños llegaron al gol. «Sabíamos que ellos eran fuertes en la pelota parada, nos dio bronca por eso, conocíamos sus fortalezas y no pudimos contrarrestarlo. Por momentos, en el juego, nos sentimos mejores que ellos, más que nada en los primeros 35, 40 minutos. Ellos no habían llegado y nosotros robamos varias pelotas que si estábamos más finos podríamos haber abierto el marcador», repasó.

Por los resultados de la ida, el rival que más chances tiene de enfrentar a Cipolletti en cuartos de final es Juventud Antoniana que venció 3 a 0 a Sol de América de Formosa en Salta.

«Nos encontraríamos con otro Juventud Antoniana, que viene levantada, está jugando distinto, con otras aspiraciones, sería diferente al partido que ya jugamos con ellos. Sería importante traernos algo de allá, ellos vienen con una localía fuerte», destacó González sobre el posible cruce.

El defensor hizo hincapié en el cambio de mentalidad para la próxima instancia. «Hay que dar vuelta la página rápidamente. Tenemos el apoyo de toda la gente. Volvíamos en el micro y en cada parada había gente de Cipolletti que nos levantaba el ánimo. Lo mismo hicieron los dirigentes, estamos enfocados en dar vuelta la página rápido y apuntar a que vamos a arrancar como el mejor equipo de los que van a quedar, tenemos que demostrarlo«.

«Mucha gente se tomó el tiempo de ir hasta allá, gastando ahorros, hicieron un esfuerzo enorme. Nos queda la espina de no haber podido darles ese título. Sabemos que tenemos su respaldo y eso es también por la forma que tenemos de jugar, de ir al frente y no achicarnos, ellos se sintieron identificados con nosotros, es algo recíproco», agregó.

El cabezazo de Cristian González en el gol a Alvarado. (Foto: Oscar Livera)

González, que llegó como refuerzo a mitad de año, metió el gol de la semifinal de ida contra Alvarado en La Visera. Fue el único en toda la serie y el que le sirvió al Albinegro para clasificar a la final.

«Uno es consciente de los momentos, de lo importante que fue ese partido porque hacía mucho no se llegaba a una final. Fue un gol que se hizo muy viral, llegó a todos lados. Lo importante es que Cipo siga creciendo y en este camino, para darle esa alegría a la gente», concluyó.