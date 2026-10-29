¿Habrá elecciones en Venezuela? María Corina Machado desafió a Delcy Rodríguez y presentó su plan

La dirigente opositora venezolana y premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, brindó este jueves su primera conferencia de prensa en Caracas tras regresar al país el domingo 25 de octubre, luego de diez meses en la clandestinidad. Su aparición se produjo poco después de un mensaje de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, en medio de la disputa política por el futuro de Venezuela.

Machado aseguró que regresó para «darlo todo» por su país y cuestionó al oficialismo por el deterioro institucional y la crisis social. «No lo vieron venir», insistió al referirse al escenario político que, según planteó, comenzó a configurarse después de las movilizaciones del domingo 25.

Durante la conferencia, destacó el compromiso del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, con una transición democrática y habló de la posibilidad de avanzar hacia elecciones presidenciales. Sin embargo, no anunció una fecha electoral concreta.

María Corina Machado reclamó elecciones y la liberación de presos políticos

Machado sostuvo que uno de los primeros pasos para avanzar hacia una salida democrática es actualizar y depurar el Registro Electoral, para garantizar que todos los venezolanos habilitados puedan votar.

También se refirió a la mesa de negociación política y afirmó que su sector espera que el proceso permita designar nuevas autoridades judiciales y electorales, además de establecer una fecha para las elecciones presidenciales.

Consultada sobre una eventual reunión con Delcy Rodríguez, negó haber recibido mensajes de la dirigente oficialista o de Estados Unidos para concretar un encuentro.

Otro de los principales reclamos fue la liberación de los detenidos por motivos políticos. «No descansaremos hasta que cada ciudadano civil y militar sea liberado», afirmó.

La dirigente consideró prioritario desmontar el sistema de represión y reclamó la derogación de normas que, según denunció, se utilizan para perseguir a los opositores. Entre ellas mencionó la «Ley contra el Odio, la Ley Simón Bolívar y la legislación antiterrorista».

Además, aseguró que no recibió garantías formales ni un salvoconducto para desarrollar su actividad política en el país.

El plan de Machado para una transición democrática

La dirigente presentó tres iniciativas para organizar la participación ciudadana y preparar una nueva etapa política e institucional: «Venezuela, Tierra de Gracia», «Constructores» y «Punto de Acuerdo».

Esta última propuesta busca promover asambleas en Venezuela y en el exterior para debatir sobre el funcionamiento de las instituciones, la justicia, la educación, la salud y la relación entre el Estado y los ciudadanos.

El objetivo, explicó, es que las decisiones no queden restringidas a acuerdos entre dirigentes políticos. «Confíen en los venezolanos. Yo confío en los venezolanos», expresó.

Machado también planteó revisar aspectos de la Constitución, entre ellos el presidencialismo, el papel de las Fuerzas Armadas y la reelección indefinida, una posibilidad con la que afirmó no estar de acuerdo. Defendió, además, la necesidad de avanzar hacia un sistema federal.

La dirigente sostuvo que esos temas deben debatirse con participación ciudadana para determinar si corresponde impulsar una reforma constitucional o elaborar una nueva Constitución.

Qué dijo Machado sobre los acuerdos petroleros y las inversiones

La transparencia de los contratos energéticos también ocupó un lugar importante en la conferencia. Consultada por un convenio petrolero, Machado aseguró que no conoce el contrato y reclamó que los acuerdos puedan ser examinados públicamente.

«Por supuesto que queremos inversión. El tema es cómo y con quién», afirmó.

La dirigente enumeró cinco principios para orientar la apertura del sector energético a la inversión privada: legislación clara, instituciones autónomas, licitaciones públicas, un marco fiscal competitivo y mecanismos de protección de la propiedad que contemplen el arbitraje internacional.

También aseguró que, ante un eventual cambio de gobierno, los contratos firmados legalmente serán respetados. Sin embargo, anticipó que buscará ofrecer condiciones más competitivas y transparentes para atraer capitales.

En relación con la deuda venezolana, planteó que una eventual reestructuración debería basarse en un plan económico sostenible y contemplar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Según explicó, la recuperación deberá incluir tanto el cumplimiento de las obligaciones financieras como la atención de las necesidades sociales.

Machado habló de pobreza, justicia y el regreso de los venezolanos emigrados

Consultada sobre cuánto tiempo podría llevar mejorar las condiciones de vida de los venezolanos ante un eventual cambio de gobierno, Machado no dio un plazo concreto. En cambio, describió las dificultades que atraviesa el país: cortes prolongados de electricidad, falta de agua y medicamentos en hospitales, problemas educativos y escasez de insumos y combustible para los productores rurales.

La dirigente planteó la necesidad de abrir los mercados, garantizar el respeto a la propiedad privada y reconstruir los servicios públicos.

También propuso crear una comisión de la verdad integrada por personas independientes, venezolanas y extranjeras, para escuchar a las víctimas, esclarecer lo ocurrido y establecer mecanismos de reparación.

«Va a ser un proceso largo», reconoció, y remarcó que Venezuela necesita justicia y no impunidad.

En otro tramo, envió un mensaje a los venezolanos que emigraron a España y agradeció la recepción que tuvieron en ese país. «Los queremos de vuelta, los necesitamos de vuelta», afirmó.

Por último, Machado defendió la negociación política como una vía para alcanzar una transición democrática y anticipó que su equipo trabaja en una agenda de recorridas y movilizaciones en distintas regiones de Venezuela. Sostuvo que la presión ciudadana será importante para que las negociaciones tengan en cuenta las demandas de la sociedad.

«La forma de que la mesa de negociación avance es que entienda que aquí hay un país y una sociedad con agencia», expresó.