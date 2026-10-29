El TC2000 suma un nombre de peso para la competencia en General Roca

El parque automotor del TC2000 confirmó en las últimas horas la incorporación de un importante nombre al parque de máquinas que será de la partida de la décima fecha del campeonato en el Autódromo Parque Ciudad de General Roca.

El piloto de Lanús, Federico Iribarne, anunció que retornará a la categoría este fin de semana después de 8 años de ausencia, de la mano del equipo Lincoln Motorsport y tripulando una Nissan Kicks Play con el número “44” en sus laterales.

Iribarne, que no compite en el automovilismo argentino desde el año pasado, cuando decidió bajarse del Turismo Carretera por razones presupuestarias, ya había coqueteado con la posibilidad en fechas pasadas, seducido por la actualidad de la categoría y la nueva generación de vehículos SUV.

VUELVE LA NISSAN KICKS PLAY JUNTO A FEDERICO IBARNE Y EL LINCOLN MOTORSPORT🚀🔥 Nota completa https://t.co/jlp94CWrgE https://t.co/VdpvyGHUzu — TC2000 (@SuperTC2000) October 28, 2026

El bonaerense mostró su entusiasmo por manejar el Nissan y volver a formar parte de la categoría. “Correr de nuevo en el TC2000 significa mucho porque me da la oportunidad de volver al automovilismo argentino luego de un año. Espero ser uno de los principales protagonistas con la Nissan Kicks Play. Va a ser un verdadero desafío, porque va a ser todo nuevo para mi correr con este SUV de 500 hp de potencia”, expresó.

Y agregó: «Todavía no caigo, hace un año no me subo a un auto de carreras. Así que cuando esté en el circuito arriba del auto sintiendo la adrenalina y las vibraciones, ahí voy a caer«, expresó Iribarne, cuya última participación ocurrió el 25 de noviembre de 2018 en Alta Gracia, Córdoba. En aquella oportunidad, compitió con un Citroën C4 Lounge del Citroën Total Racing Súper TC2000 Team.

El modelo que utilizará Iribarne en la competencia de General Roca.

Mucho tuvo que ver en su decisión la opinión de colegas consagrados en la categoría, que lo terminaron de tentar para experimentar la máxima potencia de estas verdaderas máquinas.

«Hablé con Matías Rossi y Lucas Carabajal. Me comentaron que son autos muy rápidos. Así que voy lo voy a aprovechar al máximo, sé que hay que aprovechar los frenajes y los ingresos en las curvas. Voy a completar la mayor cantidad de vueltas posibles y a disfrutar», manifestó para concluir.

Con esta incorporación, el Lincoln Motorsport contará con dos SUV en la décima fecha del campeonato: Matías Rodríguez, con un Volkswagen Nivus número 21, y Federico Iribarne, con la Nissan Kicks Play número 44.