Qué rivales europeos le pueden tocar a River y a Boca en el Mundial de Clubes

Este jueves se sortearán los cruces de la fase de grupos del Mundial de Clubes 2025 en el que participarán River y Boca junto a otros 32 equipos en el estreno del nuevo formato que instauró FIFA.

El Millonario está en el primer bombo por su ranking Conmebol acumulado en los últimos años de competencia continental. Esto hará que evite algunas potencias pero igual enfrentará sí o sí a un europeo.

River no podrá tener en su zona a Real Madrid, Manchester City, Bayern Múnich y PSG que también integran el bombo 1.

Su enfrentamiento con un equipo del Viejo Continente se dará a partir de los que ocupan el bombo 2. Son: Chelsea, Inter, Juventus, Borussia Dortmund, Atlético Madrid, Porto, Benfica y Salzburgo.

