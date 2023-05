Damián Jara, el corazón de un Cipolletti en alza en el Federal A

Damián Jara es uno de los nombres más identificados con Cipolletti que tiene el plantel, con más de 100 partidos en el club y una larga trayectoria.

Luego de un año a préstamo en Sansinena, el defensor volvió al Albinegro para este campeonato. Las secuelas de una lesión en el tobillo le impidieron competir a la par por un puesto y en los primeros ocho partidos ni siquiera fue al banco de suplentes. En ese tramo, tuvo rodaje por la Liga Confluencia.

La lesión en el hombro de Ezequiel Carmona, que lo dejará varios meses afuera, le abrió una chance a Jara en el lateral derecho.

Damián tuvo su regreso en la derrota 2 a 1 con Círculo Deportivo en Nicanor Otamendi. A pesar del resultado, se destacó con el centro para Favio Cabral en el gol del empate parcial.

El cipoleño repitió la titularidad contra Sansinena y Liniers en dos triunfos vitales para el Albinegro en el Federal A. Estas victorias le dieron aire al entrenador, Christian Lovrincevich, y pusieron a Cipo más cerca de la zona de clasificación que del descenso.

“Con Liniers fue un partido muy duro, muy trabado. Se hizo un desgaste muy grande, fue un triunfo muy importante. Si manteníamos la intensidad que tuvimos como locales era difícil que un equipo nos gane”, analizó Jara en diálogo con Río Negro.

Cipo empezó perdiendo desde los 3 minutos y lo pudo remontar con dos goles de Favio Cabral, en estado de gracia. “Entramos dormidos, otra vez nos hicieron un gol de entrada. Es algo a corregir, no nos puede pasar si queremos pelear arriba. Lo importante es que el equipo le encontró la vuelta y lo remontamos”, destacó el defensor de 36 años.

Antes del duelo con Sansinena, el Albinegro llegaba con una racha de 6 fechas sin ganar y el entrenador, Christian Lovrincevich, en la cuerda floja.

“Lo tomamos con seriedad, nadie se quiere quedar sin trabajo. No era justo que se vaya, tuvimos una charla grupal positiva, que sirvió para salir adelante y tomar confianza”, contó Jara.

Respecto a la irregularidad en el campeonato, el lateral señaló la motivación extra de los rivales ante el Albinegro. “Todos le quieren ganar a Cipolletti y dan un plus, lo vi cuando jugué en otros clubes. Todos se quieren mostrar para jugar acá, pasa lo mismo en la Liga”, opinó.

Respecto a su tiempo afuera del equipo en el arranque del torneo, Damián reveló: “Empecé bien la pretemporada pero con los entrenamientos se me hizo un edema y tenía líquido en el tobillo. Peleé el puesto de atrás porque no podía correr bien, igual nunca dejé de entrenar. Me pude recuperar cuando pasaron un par de meses”.

Acerca de la posición en la cancha, consideró: “Jugué mucho como lateral en mi carrera, más allá de que soy central. Somos muchos defensores en el plantel y el técnico me necesita más acá. Cuando estás afuera querés estar, al menos en el banco y aportar”.

“Con errores y aciertos, siempre me brindo al máximo y sigo aprendiendo”, agregó. Cipolletti, que recibirá a Villa Mitre el próximo domingo, quedó 5° en la tabla a un punto de la zona de clasificación.

“En esta categoría ganás 2 o 3 partidos y te prendés arriba. Nos pasó ahora y queremos volver a ganar el domingo para quedar en zona de clasificación que es la meta. Sé que de acá a tres meses vamos a estar para pelear grandes cosas, tenemos con qué, el plantel es muy bueno y está unido”, aseguró.

Con la experiencia y el sentido de pertenencia de Damián Jara, en Cipo pueden estar tranquilos ya que actitud no va a faltar.