De los potreros de Cipolletti a cumplir el sueño de jugar en Primera

Muchos jóvenes sueñan con jugar profesionalmente al fútbol. Esos sueños surgen en un potrero de barrio, en un club municipal o hasta en los partidos improvisados que se pueden llegar a organizar en las plazas y calles. Cipolletti es una ciudad que le ha brindado muchos deportistas de primer nivel al país en todas las disciplinas. Es por eso que tiene como emblema la Fiesta Nacional de la Actividad Física.

Actualmente hay muchos futbolistas profesionales surgidos de las canteras cipoleñas, algunos con trofeos internacionales como la Copa Libertadores entre sus vitrinas.

El caso más destacado es el del cipoleño Ezequiel Centurión, el actual arquero de River Plate que comenzó a desempeñarse en el arco del Club Cipolletti, hasta que llamó la atención del Millonario en 2014. Llegó a la cantera del club de Núñez con 16 años para jugar en la sexta división. Fue en 2018 cuando dio sus primeros pasos en la primera del fútbol argentino. En ese torneo, fue al banco de suplentes en tres encuentros del torneo local.

Además, estuvo en la lista de buena fe de la Libertadores en la que River le ganó la final a Boca en Madrid y consiguió su cuarta copa.

En 2019 se afianzó como titular dentro reserva, el paso previo a dar el gran salto al primer equipo. Sin mucho rodaje en los años posteriores y con la pandemia de por medio, Centurión buscó nuevos desafíos para ganar minutos. En 2021 se fue a préstamo a Estudiantes de Caseros donde disputó 33 partidos en la Primera Nacional.

Ezequiel Centurión durante una de sus primeras titularidades en el arco de River. Gentileza.

Por pedido de Gallardo, el arquero cipoleño regresó al Millonario en 2022 donde tuvo su estreno no oficial en un amistoso. “Fue rápida la vuelta, me tocó irme un año a Estudiantes. Me sirvió mucho para poder sumar minutos, jugar y para mí volver a estar acá es un sueño cumplido, estoy muy feliz”, dijo tras el partido.

Pero su debut oficial en la primera del arco millonario se dio cuatro meses después, el 8 de mayo en un choque por la Copa de la Liga con una victoria por 2 a 1 ante Platense.

Ese mismo año, además tuvo su estreno internacional cuando le tocó mantener el cero en la goleada 4 a 0 ante Colo Colo de Chile por la quinta fecha de la fase de grupos en la Copa Libertadores.

Luego de rotar varias partidos con Franco Armani tanto en el torneo como en la Copa Argentina, uno de sus últimos encuentros como titular había sido en la eliminación que sufrió contra Patronato por Copa Argentina por empate 2-2 y perdiendo 4-3 por penales, en el que atajó un disparo.

Vallas invictas 8 Centurion mantuvo el arco en cero en ocho de los 12 encuentros que disputó como titular.

Aunque el miércoles 8 de marzo, estuvo bajo los tres palos defendiendo el arco de River en el encuentro de Copa Argentina ante Racing de Córdoba, donde el millonario se impuso por 3-0.

Gustavo Del Prete

Otro caso destacado es el de Gustavo Del Prete, también conocido como Tuti, que se formó en las inferiores del Club Cipolletti y el 2 de marzo de 2014 llegó a debutar en la primera. En el club de la ciudad disputó 85 partidos y marcó 8 goles. Con sus participaciones, rápidamente se transformó en uno de los futbolistas de mayor proyección en el equipo en el que estuvo hasta 2018.

Luego de sus cuatro años en el fútbol federal, dio un salto internacional hacia Uruguay. Fue anunciado como refuerzo del Montevideo City Torque, equipo que en ese momento militaba la segunda categoría del fútbol uruguayo.

Tuti Del Prete durante una de sus visitas al Club Cipolletti. Foto: Archivo.

Fue el máximo goleador del Torque en la temporada 2019, en la que el club se consagró campeón de segunda división y ascendió para jugar en la primera durante la temporada 2020. Su primer gol en el campeonato uruguayo fue el 26 de febrero de 2020 en la victoria por 3-1 contra Fénix.

Goles internacionales Seis Del Prete convirtió seis goles en ocho partidos durante la Copa Sudamericana 2021

En 2021 comenzó a tener roce internacional al disputar la Copa Sudamericana 2021, donde anotó 6 goles en 8 partidos jugados. El equipo quedó eliminado en la fase de grupos que compartió con Independiente pero las actuaciones del «Tuti» frente al equipo de Avellaneda sirvieron para que Argentina conozca todo su potencial.

En julio de 2021, se haría eco de su rendimiento Estudiantes de la Plata que lo contrátó por el 65% de su pase perteneciente al grupo City. En el Pincha disputó 45 partidos, compartiendo ataque con Leandro Díaz y el experimentado Mauro Boselli, que lo ayudaría para marcar 14 asistencias y 8 goles. Su nombre estuvo en la lista de 50 jugadores para una posible convocatoria de Lionel Scaloni en la previa al mundial de Qatar 2022.

En junio de 2022, con 26 años, Gustavo del Prete fue transferido a Pumas de la UNAM a cambio de 4.5 millones de dólares. Actualmente se desempeña en la liga MX y este año lleva 3 goles.

Daniel Opazo

Otro de los futbolistas surgidos de la cantera cipoleña es Daniel Opazo, apodado «Monito», surgió en Maronese y tuvo un breve paso por 25 de Mayo, aunque su vuelta a Cipolletti lo hizo despegar en su carrera profesional. Debutó en 2016 y luego de jugar un poco más de 15 partidos con algunos goles importantes, saltó a la primera del fútbol argentino. En 2017 fue fichado por Newell´s Old Boys donde fue presentado como una promesa y llegó a disputar Copa Conmebol Sudamericana, donde La Lepra quedó eliminada ante el futuro campeón Atlético Paranaense.

El Monito Opazo cuando vestía los colores de Cipolletti. (Foto: Archivo).

Sin muchas oportunidades y con una temporada regular, fue cedido a San Martín de San Juan en 2018 aunque no llegó a debutar. En 2019 Newell´s lo cedió a Cipolletti, aunque un año después, el conjunto rosarino lo dejó libre y firmó con el Albinegro. Debido a la pandemia, rescindió su contrato.

Durante el aislamiento social, se las tuvo que rebuscar para poder «conseguir el mango», como dijo en una entrevista. En su momento vivió a partir de sus ahorros, pero una vez que se acabaron, comenzó a trabajar con su papá y su hermano. «Trato de ayudar a mi papá con lo que entra al taller, pero ahora voy a aceptar sumarme a las obras de pintura que le salgan a mi hermano», explicó Opazo.

A fines de 2020 pudo volver a su profesión, pero en este caso en el fútbol internacional. Fue anunciado como refuerzo de Unión San Felipe de la Primera B chilena.​ Un año después, volvió a Argentina para continuar su carrera en Deportivo Madryn. Actualmente, se desempeña en Deportes Puerto Montt, de la Primera B Chilena.

La venta de Opazo a Newell´s Old Boys 75 mil dolares Representó la segunda venta mas alta de la historia del Club Cipolletti

Valentín Perales

El traspaso mas alto de Cipolletti pertenece a Valentín Perales, quien se inició futbolísticamente en las inferiores del club e hizo su debut como futbolista profesional. En el club de su ciudad jugó 53 partidos y marcó 2 goles.

Debido a sus actuaciones en el Albinegro, fue transferido a San Lorenzo en enero del 2013 por 120 mil dólares, la venta mas alta de la historia de Cipolletti. Luego, terminó recibiendo más por Del Prete a partir de las ventas a Estudiantes y a Pumas, por el porcentaje que retuvo y los derechos de formación.

Sin embargo, el defensor solo pudo jugar en el plantel de reserva del Ciclón y nunca llegó a debutar en primera división.

En febrero del 2015 volvió al Club Cipolletti, a préstamo con el objetivo era lograr mas continuidad. En 2016 quedó libre y fichó para Deportivo Morón, con el que logró el ascenso a la Primera Nacional en 2017.

Valentín Perales luego de ser presentado en Atlanta. Foto: Archivo.

En el Gallito jugó 52 partidos y marcó dos goles. Después de buenas temporadas llegó a Atlanta a partir de un acuerdo entre ambos clubes, donde disputó 28 partidos, marcando un solo gol. En el balance consideraron que fue protagonista en partidos importantes, sin embargo en 2021 se llegó a un acuerdo para rescindir su contrato.

El despegue en su carrera lo hizo al año siguiente, en 2022. Independiente Rivadavia lo anunció como refuerzo y Perales no defraudó, porque tuvo una excelente temporada. Participó en 30 partidos y logró anotar 3 goles para ayudar a la Lepra Mendocina. En noviembre del 2022, medios argentinos y peruanos rumoreaban sobre un posible fichaje de Perales a Universitario de Deportes, aunque ese pase no llegó a concretarse.

Hoy Perales está jugando en el club más sureño de su carrera. Está en Deportivo Madryn desde enero de 2023 y sigue en la Primera Nacional.

Néstor Moiraghi

El jugador más experimentado de este informe es Néstor Moiraghi, el cipoleño debutó hace 20 años, cuando en la temporada 2003/04 vistió la camiseta de Lanús. Es el futbolista con mayor roce internacional ya que jugó en seis equipos del exterior y hasta llegó a defender los colores de un club europeo. Cuenta con más de 450 partidos en su carrera, con 13 goles anotados.

El defensor de 37 años pasó por Venezuela, Uruguay, Chile y hasta Albania. Pero el club donde fue uno de los pilares y mejor se lo recuerda es Olimpo de Bahia Blanca, donde disputó 132 partidos.

Moiraghi durante la consagración de Tigre campeón en 2019. Foto: Archivo.

Entre sus rendimientos destacados, llegó a ser elegido como mejor defensor de la Primera Division Uruguaya cuando jugaba para Defensor Sporting en 2012.

En cuanto a títulos obtuvo tres en su carrera: el torneo apertura 2007 con Lanús, torneo clausura de Uruguay en 2012 con Defensor Sporting, y el mas reciente, la Copa de la Superliga argentina en 2019 con Tigre. Aquella recordada final se jugó en el estadio Mario Kempes de Córdoba, en la que Tigre se impuso 2-0 ante Boca. Es el único titulo profesional de primera conseguido por el Matador.

Actualmente se encuentra disputando la Primera B de Chile, defendiendo los colores de San Luis de Quillota. Llegó a principios de 2023 y tiene contrato por un año.