Deportivo Riestra hizo historia en el fútbol argentino: debutó un jugador con solo 14 años

En los 16vos de final de la Copa Argentina, Deportivo Riestra quedó eliminado ante Newell´s en Paraná. La Lepra se impuso 1-0, pero el momento destacado del encuentro se lo llevó un debut histórico para el fútbol argentino.

A los 24 minutos, Newell´s marcó el único tanto del encuentro mediante su goleador Guillermo May. Luego de un córner, el lateral Angelo Martino cabeceó en el primer palo. Parecía una tiro simple para el arquero pero se le escapó y el número nueve capturó el rebote y marcó 1-0.

Sin embargo, el momento histórico se dio en la segunda parte cuando Mateo Apolonio de tan solo 14 años, ingresó faltando cinco minutos para el cierre por Gonzalo Bravo.

El joven nació en 2010 y tiene exactamente 14 años y 29 días. Se convirtió en el jugador más joven en debutar en el fútbol argentino y rompió el récord que tenía el Kun Agüero.

Lo curioso es que Apolonio jamás había entrenado junto al plantel de Primera División hasta que Cristian Fabbiani, entrenador de Riestra, decidió incluirlo entre los convocados.

Antes del encuentro, Riestra publicó un video de lo que fue su primer entrenamiento bajo las órdenes del Ogro. Hubo un emotivo abrazo con la madre y luego contó cómo fue que se enteró que lo citaron con Primera: «Estaba en el living de mi casa y mi mamá me llama. Estaba mi papá llorando en el teléfono y yo no entendía nada. Me dijo: ‘Fuiste citado para la Primera División'». Y agregó: «Es una experiencia única que, pase lo que pase, va a ser un recuerdo hermoso y eso es lo importante».