Hábitos, no dietas: la fórmula para una salud sin fecha de vencimiento

Por Prof. Lic. Samuel B. García – Nutricionista / MP:108



Este 6 de mayo, el Día Internacional Sin Dietas nos invita a una reflexión necesaria: hemos pasado décadas obsesionados con el «qué» y el «cuánto», olvidando por completo el «cómo». La ciencia y la psicología actual coinciden en que la salud no se encuentra en un régimen con fecha de vencimiento, sino en la construcción silenciosa de hábitos sostenibles.

Por décadas, hemos vivido en una cultura que nos enseñó a ver a nuestro cuerpo como un enemigo al que hay que domesticar, reducir o castigar. Sin embargo, la ciencia y la experiencia personal de miles de personas nos están diciendo lo mismo a gritos: la salud no es un número que aparece en una pantalla cada mañana, sino la suma de las pequeñas cosas que hacemos por nosotros mismos todos los días.

El espejismo de las dietas de moda



Cada temporada aparece una nueva «promesa» con nombre atractivo. Ya sea la rigidez de la dieta keto, el conteo obsesivo del ayuno intermitente o la exclusión total de ciertos alimentos bajo la etiqueta de «sanos», todas tienen algo en común: una fecha de vencimiento. Estas dietas de moda funcionan como un parche que nos desconecta de nuestras propias sensaciones.



El problema es que, cuando nos imponemos reglas tan estrictas, el cuerpo responde con ansiedad. Lo que empieza como un intento de «cuidarse» termina convirtiéndose en un ciclo de restricción, hambre y culpa. El error es creer que podemos alcanzar el bienestar a través del malestar. Las dietas de moda nos venden un resultado rápido, pero a cambio nos roban la paz mental y, muchas veces, la salud metabólica.

Cambiar el «tengo que» por el «quiero sentirme bien»



La gran diferencia entre una dieta y un hábito es el lugar desde donde nacen. La dieta nace desde el rechazo a lo que vemos en el espejo; el hábito nace del deseo de cuidar lo que somos. Mientras que la dieta es un contrato temporal de privación, el hábito es un compromiso de vida flexible.



La salud real es mucho más sencilla (y a la vez más profunda) que cualquier régimen. Se construye cuando aprendemos a disfrutar de una comida real sin etiquetas de «buena» o «mala», cuando buscamos un movimiento que nos dé placer en lugar de un ejercicio que funcione como castigo, y cuando entendemos que dormir bien o tomar agua son actos de cuidado tan importantes como cualquier otro. No somos lo que hacemos por una semana para llegar a un evento; somos el cariño y la constancia que ponemos en nuestro cotidiano.

Reclamar nuestra libertad



Celebrar este día es un acto de rebeldía contra una industria que se hace rica alimentando nuestras inseguridades. Cuando dejamos de vivir pendientes de las calorías o de la última tendencia de TikTok, recuperamos un espacio mental enorme que estaba ocupado por la ansiedad. Ese espacio ahora es libre para disfrutar de una charla con amigos sin mirar el menú con miedo, o para redescubrir el sabor de los alimentos sin el filtro de la prohibición.

Este 6 de mayo, el desafío es humano: bajarnos de la balanza y empezar a escucharnos. No necesitamos otra dieta que nos diga qué comer; necesitamos construir hábitos que nos permitan vivir mejor. Porque, al final del día, el mejor indicador de salud es la paz que sentís con vos mismo. El hábito es para siempre, la dieta es solo un suspiro (y generalmente uno de frustración). Elegí lo que te haga sentir vivo, no lo que te haga sentir menos.