Deportivo Rincón va por una nueva remontada como local en el Federal A ante 9 de Julio

Deportivo Rincón intentará volver a remontar una serie de playoffs como local en el Federal A. Desde las 11 de la mañana recibe a 9 de Julio de Rafaela en el cruce de vuelta después de perder 2 a 1 en la ida como visitante. El árbitro será el bahiense Juan Ignacio Nebbietti.

El León tiene ventaja deportiva por lo que cualquier triunfo lo clasificará a la siguiente instancia. En la llave anterior, ya dio vuelta un resultado adverso contra Sportivo Las Parejas. Perdió 2-0 la ida como visitante y goleó 5-0 en la vuelta en su cancha en una gran producción.

Si avanza, se meterá en cuartos de final rumbo al segundo ascenso de la categoría. Bolívar ya subió a la Primera Nacional al ganarle la final por penales a Atlético Rafaela. La Crema se integrará en el cuadro de cuartos junto a los otros 7 que sigan en carrera.

Rincón lleva cinco triunfos seguidos como local. Antes de la goleada ante Las Parejas, también derrotó a Sportivo Belgrano, Costa Brava, Kimberley y Cipolletti. El saldo de la temporada para el León ya es positivo pero la ilusión de avanzar una llave más está latente. Podría ser la última con ventaja deportiva aunque eso dependerá de quiénes clasifiquen en los demás cruces.

Este domingo también se definen otras cuatro series. A las 15, San Martín de Formosa (1) recibe a Costa Brava de General Pico (1). A partir de las 16, Olimpo (1) se medirá con Kimberley (1) en Bahía Blanca.

Desde las 17, Gimnasia de Chivilcoy (2) será local de Juventud Antoniana (0). A las 18, cierran Sarmiento de La Banda (0) – Atenas de Río Cuarto (1) en Santiago Del Estero. Todos los equipos que son locales en la vuelta tienen ventaja deportiva.