Deportivo Rincón y Sol de Mayo se juegan su continuidad en el Federal A

Después de la eliminación de Cipolletti, Deportivo Rincón y Sol de Mayo buscarán evitar el mismo destino este domingo en los playoffs por el segundo ascenso del Federal A.

El León recibirá a Sportivo Las Parejas desde las 11 de la mañana con el arbitraje del bahiense Fernando Marcos. El equipo neuquino perdió 2 a 0 la ida en Santa Fe y necesita ganar por dos goles para pasar ya que tiene ventaja deportiva.

El Albiceleste visita a San Martín de Formosa a partir de las 15 con el correntino Leonardo Billanueva como juez. Los rionegrinos ganaron 2 a 1 la ida en Viedma y, como la ventaja deportiva favorece al local, deberá empatar o ganar para seguir en carrera en el torneo.

Rincón llegó a esta instancia después de perder los cuartos de final por el primer ascenso contra Sportivo Belgrano de San Francisco. Sol de Mayo lo hizo a través de la Fase Reválida donde se salvó del descenso en la última fecha.

Ya avanzaron a la siguiente fase Douglas Haig, Atenas de Río Cuarto y Juventud Antoniana. Mañana también jugarán: Villa Mitre (0) – Brown de Madryn (3), Olimpo (0) – Juventud Unida de San Luis (0), Gimnasia de Chivilcoy (1) – El Linqueño (1), Sarmiento de La Banda (0) – San Martín de Mendoza (0), 9 de Julio de Rafaela (1) – Germinal (1) y Costa Brava de General Pico (1) – Mitre de Posadas (1).

Por las semifinales de vuelta del primer ascenso, Atlético Rafaela visita a Sportivo Belgrano luego de ganar 3 a 0 en la ida y Bolívar recibe a Argentino de Monte Maíz tras caer 1 a 0. Tienen ventaja deportivo Sportivo Belgrano y Bolívar.