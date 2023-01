Después de Gallardo, arranca el ciclo Demichelis en River: hora, formaciones y TV

Luego de una pretemporada positiva, en la que se vio buena parte de su intención como entrenador de River, hoy Martín Demichelis se sentará en el banco de suplentes del Millo por primera vez en un partido oficial como DT.

El exfutbolista del club de Núñez, Bayern Munich, Málaga y Manchester City, es el encargado de reemplazar al mejor DT que tuvo River en su historia: Marcelo Gallardo.

Con el objetivo de tener un equipo más equilibrado, que no sufra tanto en defensa como en los últimos años del Muñeco y que, al mismo tiempo, no pierda protagonismo, “Micho” elegirá a los once que desde las 21:30 en Santiago del Estero visitarán a Central Córdoba por la fecha inicial de la Liga Profesional.

Durante la pretemporada, al equipo de Demichelis no le marcaron goles y ese rasgo distintivo se debió a la posesión de balón de su equipo, que apostará por defenderse con la pelota y evitar que los marcadores centrales queden mano a mano en el fondo.

Del medio para arriba, a River le sobra talento con el regreso de Nacho Fernández y la posibilidad de potenciar a Pablo Solari y Miguel Borja. La sorpresa para la formación de hoy sería el ingreso de José Paradela en el once titular.

Fue el propio Demichelis el que se metió presión en la última conferencia de prensa, cuando afirmó que River “hizo el mejor mercado de pases del fútbol argentino”.

Ahora, el DT de 42 años que se formó como técnico en las divisiones menores del Bayern Munich de Alemania, tiene el gran desafío de ensamblar las piezas de un plantel que en 2022 nunca pudo transformarse en un buen equipo, incluso cuando tenía a Julián Álvarez y Enzo Fernández.

Por su parte, Central Córdoba incorporó a 20 jugadores entre los que están Luis Miguel “Pulga” Rodríguez y Lucas Gamba, que serán dirigidos por Leonardo Madelón, tras su paso por Arsenal de Sarandí.

En la historia jugaron cinco veces y en todas ganó River: dos de ellas en Nuñez, dos en Santiago y una en Mendoza, en la final de la Copa Argentina 2019.

Probables formaciones

Central Córdoba (Santiago del Estero): Marcos Ledesma; Julián Navas, Fabio Pereyra, Gustavo Canto y Marcelo Benítez; Ciro Rius, Jesús Soraire, Enzo Kalinski y Leandro Ciccolini; Lucas Gamba y Facundo Castelli. DT: Leonardo Madelón.

River: Franco Armani; Robert Rojas, Emanuel Mammana, Jonatan Maidana y Milton Casco; Enzo Pérez, Rodrigo Aliendro, Nacho Fernández y José Paradela; Pablo Solari y Miguel Borja. DT: Martín Demichelis.

Árbitro: Facundo Tello. Estadio: Único Madre de Ciudades. Horario: 21:30. TV: TNT Sports.