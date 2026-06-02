Luis Caputo buscó llevar calma al mercado: prometió más reservas y descartó cambios en el rumbo económico

En su afán de infundir confianza e incentivar el proceso de inversión, el equipo económico afirmó que tiene todas las herramientas disponibles para mantener el dólar controlado y que no hay riesgo de un cambio en las reglas de juego porque el crecimiento de la economía impulsará la reelección del presidente, Javier Milei.

El dólar se aleja de los $ 1.400 y Caputo aseguró que tiene la situación controlada

Con las últimas encuestas en la mano que marcan un ascenso de la oposición ante la debilidad de la recuperación de la actividad, el Gobierno salió a marcar su posición y despejar dudas sobre los próximos meses.

En materia económica, puntualizaron que se mantendrá la estabilidad macroeconómica, la inflación seguirá a la baja y se aumentará el volumen de compras de reservas para fortalecer la posición del Banco Central y asegurar el pago de la deuda.

Desde el punto de vista político, se eligió profundizar la confrontación con el kirchnerismo y, en particular, atacar al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, a quien esperan como candidato de ese sector.

El ministro de Economía, Luis Caputo, insistió este martes con el concepto de que “lo peor ya pasó” y que el programa está dando buenos resultados que le permitirán a Milei revalidar su condición de jefe de Estado.

En una presentación ante empresarios brasileños, el ministro adelantó este lunes que se ampliará la compra de reservas pautada para este año.

“Estamos próximos a cumplir con la meta con el FMI de U$S 10.000 millones”, afirmó el funcionario y explicó el próximo paso.

Caputo precisó que cuando diseñaron el plan para el Banco Central, había una proyección optimista de adquirir U$S 17.000 millones, con una evaluación de máxima de U$S 24.000 millones, “si todo salía muy bien”.

Dado el actual shock externo que tiene la economía mundial por la guerra, Caputo estimó que la compra final de dólares al cierre de 2026 estará entre esos dos valores.

Esto indica que el Gobierno seguirá activo en el mercado de cambios, lo cual de alguna manera le pone un piso al precio de la divisa, que en el inicio de junio sufrió un leve repunte.

El ministro insistió en que este escenario se va a profundizar en los próximos meses, lo cual afianzará el plan económico. A partir de esta acumulación, el jefe de Economía ajustó su última aseveración (“La economía se va a llevar puesta a la política”) y dijo: “La economía se va a llevar puesto cualquier intento de desestabilización política” que pueda ocurrir en el electoral año 2027.

El ministro afirmó que el aporte que, además del agro, realizará el sector energético hará realidad la frase de Milei de que “al Banco Central le van a salir dólares por las orejas”.

No obstante esta confianza, el ministro reconoció que hay algún grado de duda sobre este futuro ante la posibilidad de que se produzca un cambio de signo político.

A partir de eso lanzó su confrontación con Kicillof: “La gente sabe que el kirchnerismo es el infierno. En este caso, lo viejo no funciona y, aunque haya una guerra mundial, el petróleo valga U$S 400 o una invasión extraterrestre, Kicillof no va a ser nunca presidente de la Argentina”.

Caputo asumió así un fuerte rol político, tal vez empujado por el desplazamiento temporario del rol de vocero del Gobierno del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Respecto de la interna del Gobierno, Caputo descartó que impacte en la economía y recordó que el riesgo país se encuentra hace varios meses en la zona de 500 puntos, más allá de las peleas conocidas entre figuras encumbradas del Poder Ejecutivo.

Para complementar los dichos de Caputo, el vicepresidente del Banco Central, Vladimir Werning, dijo ante financistas que el proceso de estabilización de la economía tras el impacto que tuvo previo a la contienda electoral está generando las condiciones para que “en breve se encienda el motor de la inversión”.

Werning también le avisó a quienes son los encargados de tomar decisiones de peso en empresas y en el sector financiero que a mediados de mes estarán nuevamente disponibles en su totalidad los swaps activos por un total de U$S 8.000 millones.

“La capacidad de fuego del Banco Central para enfrentar situaciones adversas ha sido reseteada y reforzada más allá de la compra de reservas”, advirtió el funcionario.

De esta forma, el equipo económico quiere dejar en claro que el rumbo del Gobierno no tiene ninguna posibilidad de modificarse y que cuenta con las herramientas para sostenerlo sin sobresaltos.

Alza del dólar

En las dos primeras jornadas de junio, el dólar se mostró algo más activo y se despejó, al menos temporalmente, de los $ 1.400. La cotización oficial cerró el martes a $ 1.450, con un alza de 1,4% en apenas dos ruedas.

Cabe recordar que en todo mayo había subido 1,2%. La cotización mayorista se ubicó en $ 1.418 para la compra y $ 1.427 para la venta. El precio para los minoristas en homebanking culminó entre $ 1.450/1.455.

El Banco Central compró U$S 175 millones y el acumulado alcanzó U$S 9.986 millones.

Corresponsalía Buenos Aires