Di María se volvió a cruzar con Toti Pasman: «Sos un caradura terrible, después andás llorando»

En otro duro cruce entre ambos, Ángel Di María apuntó contra Toti Pasman después de que criticara la actitud de su esposa, Jorgelina Cardoso.

El periodista señaló a la esposa del jugador por sus gestos desde la tribuna durante los partidos de Rosario Central. «No soporto cuando en las transmisiones de los partidos le pegan a Angelito, le hacen un foul a Angelito, le pasa algo a Di María. O sea, a ver, Jorgelina: es fútbol. Es fútbol, loca. Es fútbol argentino, es parte del juego«, expresó.

«Bajate de la palmera, Jorgelina. Quién sos vos para decir este es un hijo de p…, este es lo otro, ¿Quién sos vos, hermana? ¿Quién sos vos?», concluyó de manera efusiva.

Di María no la dejó pasar y dejó un comentario en su cuenta oficial de Instagram. «La verdad que no puedo creer la falsedad que tenés. Lo caradura que sos. Pediste perdón en el avión a mi mujer y a mis viejos solo por que no te quedó otra porque tenías que pasar por donde ellos estaban. Sos un caradura terrible. Después andas llorando por los canales», escribió.

«Yo te voy a decir una cosa y espero que te quede claro. Con mi mujer no, con mi familia no. Eso jamás te lo voy a permitir sorete. Y la vida da muchas vueltas, por eso se que en algún momento te voy a terminar cruzando. Te mando saludos plasma. Abrazo», completó el jugador de Central.

Jorgelina también le contestó a Toti Pasman con un picante e irónico mensaje. «Tenés razón, ‘Tonti’, ¿cómo voy a insultar en la cancha? Una locura lo que hago. El agarrón del cuello es fútbol también, gracias por decírmelo porque pensé que se jugaba con los pies. ¡Tenés tanta razón en esta!», publicó.

«La próxima vez que me cruces no salgas corriendo como la primera vez en el aeropuerto (arreglándote la corbatita) ni me pidas disculpas por joderlo a Ángel, ni me digas ‘fui un boludo y estoy arrepentido’. No sabía que Maradona te había hecho tanto daño, ¿necesitás ayuda? Contá con nosotros, de corazón te lo digo. Te manda saludos el Pony», añadió Jorgelina.

La pelea entre Pasman y Di María se remonta a años atrás cuando el periodista pidió de rodillas en su programa que no lo convoquen más a la Selección. Luego, el zurdo fue campeón del Mundo en Qatar 2022 y se burló de Toti en su documental.