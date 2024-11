Dibu Martínez estalló tras la sanción que recibió en Colombia: «Hay gente que ha hecho cosas peores»

Esta noche, la Selección Argentina enfrentará a Paraguay desde las 20.30 por la fecha 11 de las Eliminatorias Sudamericanas y uno de los grandes regresos en la Albiceleste será Emiliano Martínez en el arco. Luego de cumplir las dos fechas de suspensión, vuelve el arquero campeón del mundo que no se guardó nada contra la FIFA.

En la previa del duelo, France Football publicó una entrevista al arquero del Aston Villa en la que habló sobre la sanción que recibió por agredir a un camarógrafo tras la derrota ante Colombia. El guardameta justificó su reacción y le tiró un palito a los hinchas colombianos.

Una vez que finalizó el cruce entre Argentina y Colombia, una de las cámaras siguió al arquero argentino por un largo rato. Al darse cuenta. el Dibu enojado por la derrota, impactó su mano contra el artefacto.

Qué dijo el Dibu Martínez sobre la sanción que recibió ante Colombia

«Yo felicitaba a cada uno de los jugadores y la cámara me seguía, riéndose de mí. No lo emitieron por TV. Entiendo que esté trabajando, pero también tiene que respetarme«, reveló Martíonez durante la entrevista con el medio francés.

Esta acción fue analizada por la FIFA y en la previa de las Eliminatorias de octubre, lo suspendieron por dos partidos. Estuvo ausente contra Venezuela y Bolivia, y ahora volverá al arco argentino frente a la Albirroja. Sin embargo, no dejó pasar la chance de opinar sobre el hecho y apuntó contra quienes lo sancionaron.

«He trabajado toda mi vida para estar en la selección. Me han suspendido dos partidos, mientras que hay gente que ha hecho cosas mucho peores. Algunos hablan de arrogancia o de mal comportamiento. No me importa lo que digan de mí«, sentenció.

La tensa relación entre Dibu y los colombianos se remonta a la Copa América 2021 y el recordado episodio en la tanda de penales con la icónica frase «mirá que te como». En este contexto, el arquero argentino sabe que no lo quieren en el país cafetero e ironizó sobre esta situación: «Los hinchas colombianos me insultaron durante todo el partido. Les habíamos ganado dos veces, así que es normal que no les caiga bien«.