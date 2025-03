Dibu Martínez reveló detalles del enojo de Scaloni tras hacer jueguitos ante Brasil: «Es medio loquito»

La Selección Argentina hizo historia al golear por 4-1 a Brasil en el Monumental. Además del resultado y el rendimiento de los jugadores, este encuentro será recordado por los jueguitos que realizó el Dibu Martínez, que generaron los aplausos de los hinchas y recorrió el mundo en las redes sociales. Sin embargo, Lionel Scaloni no reaccionó de la mejor manera.

La acción realizada por el arquero argentino cuando el encuentro estaba por llegar al final no le gustó nada al entrenador ya que entendió que estaba provocando a sus rivales. Luego del partido, el guardameta explicó esta situación y bromeó al respecto.

A los 22 minutos de la segunda etapa, Martínez recibió un pase de Nicolás Otamendi y tras el control, levantó la pelota. En esta situación, aprovechó que no tenía marca para hacer algunos jueguitos, lo que generó la explosión del Monumental que empezó a corear: «¡Dibu, Dibu!».

Rápidamente, las cámaras captaron la reacción de Scaloni que rechazó la acción con gestos de negación, al interpretarla como una provocación al rival.

Dibu Martínez habló sobre los jueguitos y la reacción de Scaloni

Luego del triunfo, el arquero oriundo de Mar del Plata se refirió a la situación que protagonizó y bromeó con la medida que podría haber tomado Scaloni.

“Son cosas que a veces en mi club no hago. Justo me quedó la pelota un poco en el aire, pero nada. Yo sé que al técnico no le gustan mucho esas cosas, capaz que hacía tres jueguitos más y me sacaba, este es medio loquito”, planteó entre risas.

Aunque más allá de los jueguitos, el guardameta remarcó el compromiso con el que desarrollaron el encuentro. «Lo tratamos como una final. No nos importó haber entrado al Mundial antes del partido, nosotros hoy queríamos ganar y se demostró«, sostuvo. Y agregó: «Queremos seguir estando en la historia. No solo ganando títulos, sino mostrándole a la gente orgullo, ganas, sacrificio. La verdad, la gente viene, paga la entrada y lo mínimo que tenemos que darle es el partido que le dimos hoy«.

Pese al gol de Matheus Cunha, Martínez sigue haciendo historia en el arco argentino. En el encuentro de anoche alcanzó los 51 compromisos como titular, marca que lo posiciona entre los los tres arqueros con más presencias en la historia, por detrás de Sergio Romero y Ubaldo Fillol. Además, mantuvo la valla invicta en 36 oportunidades y recibió tan solo 22 tantos.