Kevin Zenón pidió irse de Boca tras el interés del Olympiacos: qué postura tiene el club

Zenón le comunicó a Boca su deseo de emigrar a Europa.

Aunque el mercado de pases parecía cerrado en Boca, Kevin Zenón, le comunicó a la Comisión Directiva su deseo de emigrar a Europa, luego de que el club rechazara una oferta del Olympiacos de Grecia.

El equipo europeo había ofrecido 7 millones de dólares por el 80% del pase del volante ofensivo, pero la propuesta fue desestimada por Boca Juniors, que la consideró insuficiente.

Tras conocer la decisión del club, el exUnión de Santa Fe se reunió con Marcelo Delgado y le expresó su intención de ser transferido al fútbol del viejo continente. Desde el Consejo de Fútbol le manifestaron que estarían dispuestos a negociar, siempre y cuando el Olympiacos eleve la oferta.

Aunque Boca pretende una cifra más cercana a los 15 millones de dólares (monto fijado en su cláusula de rescisión), la postura del jugador podría destrabar la operación por un monto menor.

Cabe recordar que en febrero pasado, Porto también había ofertado 10 millones de dólares por la totalidad del pase de Zenón, pero la dirigencia rechazó aquella propuesta por considerarla baja.

En 2024, Boca pagó alrededor de 3 millones de dólares para incorporar al volante correntino, quien fue una de las figuras del ciclo de Diego Martínez. Sin embargo, perdió protagonismo tras la llegada de Fernando Gago y, más recientemente, Miguel Ángel Russo.