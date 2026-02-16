El Federal A 2026 quedó con 37 equipos: ¿Se viene un quinto ascenso?

Con las cuatro finales definidas en el Regional Amateur, el Federal A 2026 quedó con 37 equipos. Sin embargo, en las últimas horas, se empezó a correr el rumor de un quinto ascenso.

Los cuatro que ayer confirmaron su ascenso fueron FADEP de Mendoza, Tucumán Central, Defensores de Puerto Vilelas y Atlético Escobar.

Si se abre la chance de un quinto ascenso, eso le daría una nueva posibilidad a La Amistad, Ferro de General Pico, General Paz Juniors y Juventud Unida de Gualeguaychú.

En ese caso, se podrían jugar dos semifinales y una final para definir el quinto boleto. Si los cruces fueran por cercanía geográfica, La Amistad enfrentaría a Ferro de General Pico aunque aún no hay nada confirmado.

El Consejo Federal ya tomó decisiones de este tipo en ediciones anteriores por eso no sorprendería si finalmente ocurre. La principal razón sería para que quede un número par de equipos en el Federal A.

Si se da el quinto ascenso, serían 38 los clubes en la tercera categoría al igual que la temporada 2025 donde se hicieron dos grupos de 9 y dos de 10.

Los 37 equipos confirmados para el Federal A 2026

9 DE JULIO (Rafaela, Santa Fe)

ALVARADO (Mar del Plata, Buenos Aires)

ATENAS (Río Cuarto, Córdoba)

ATLÉTICO CLUB SAN MARTÍN (San Martín, Mendoza)

BARTOLOMÉ MITRE (Posadas, Misiones)

BOCA UNIDOS (Corrientes)

CIPOLLETTI (Cipolletti, Río Negro)

CÍRCULO DEPORTIVO (Comandante Nicanor Otamendi, Buenos Aires)

COSTA BRAVA (General Pico, La Pampa)

DEFENSORES (Puerto Vilelas, Chaco)

DEFENSORES DE BELGRANO (Villa Ramallo, Buenos Aires)

DEPORTIVO ARGENTINO (Monte Maíz, Córdoba)

DEPORTIVO RINCÓN (Rincón de los Sauces, Neuquén)

DOUGLAS HAIG (Pergamino, Buenos Aires)

EL LINQUEÑO (Lincoln, Buenos Aires)

ESCOBAR FÚTBOL CLUB (Ing. Maschwitz, Buenos Aires)

FUNDACIÓN AMIGOS POR EL DEPORTE (Russell, Mendoza)

GERMINAL (Rawson, Chubut)

GIMNASIA Y ESGRIMA (Chivilcoy, Buenos Aires)

GIMNASIA Y ESGRIMA (Concepción del Uruguay, Entre Ríos)

GUILLERMO BROWN (Puerto Madryn, Chubut)

HURACÁN LAS HERAS (Las Heras, Mendoza)

INDEPENDIENTE (Chivilcoy, Buenos Aires)

JUVENTUD ANTONIANA (Salta)

JUVENTUD UNIDA UNIVERSITARIO (San Luis)

KIMBERLEY (Mar del Plata, Buenos Aires)

OLIMPO (Bahía Blanca, Buenos Aires)

SAN MARTÍN (Formosa)

SANTAMARINA (Tandil, Buenos Aires)

SARMIENTO (La Banda, Santiago del Estero)

SARMIENTO (Resistencia, Chaco)

SOL DE AMÉRICA (Formosa)

SOL DE MAYO (Viedma, Río Negro)

SPORTIVO ATLÉTICO CLUB (Las Parejas, Santa Fe)

SPORTIVO BELGRANO (San Francisco, Córdoba)

TUCUMÁN CENTRAL (San Miguel de Tucumán, Tucumán)

VILLA MITRE (Bahía Blanca, Buenos Aires)