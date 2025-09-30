SUSCRIBITE
Un histórico del fútbol europeo se rindió ante Julián Álvarez: «Es el mejor jugador del mundo»

El delantero argentino marcó un tanto y dio una asistencia en la goleada 5-1 ante Eintracht Frankfurt por la Champions League y una leyenda española lo llenó de elogios.

Redacción

Por Redacción

Julián Álvarez no para de sorprender en el Atlético de Madrid.

Julián Álvarez viene siendo determinante en el Atlético Madrid. Luego del doblete ante Real Madrid, la Araña marcó un tanto y dio una asistencia frente a Eintracht Frankfurt por la segunda fecha de la Champions League. Y una leyenda del fútbol europeo se rindió ante su nivel.

El exdelantero español Fernando Torres, figura del Colchonero, llenó de elogios al goleador argentino y aseguró que “es el mejor jugador del mundo, sin ninguna duda”. 

Torres, que salió campeón del mundo con España y ganó la Champions League con el Chelsea, hoy dirige al Atlético Madrileño y no ocultó su admiración por el ex River: “Lo disfrutamos, como en el Derbi. Llevamos mucho tiempo disfrutándolo”. 

Álvarez ya le marcó en cinco oportunidades al Merengue desde que llegó a Europa, ya que le había convertido otro par con el Colchonero y uno con la casaca de Manchester City. Además, llegó a 36 goles en 65 partidos con el elenco de la capital española.

Fernando Torres llenó de elogios a Julián Álvarez

Antes de finalizar, el Niño no solo destacó las estadísticas, sino también la identificación de Julián con la institución: “Representa todo lo que tienen los grandes símbolos que han jugado en nuestro equipo”. 

Además de las palabras del exdelantero, el Cholo Simeone destacó el presente de la Araña:  “Está comprometido con el equipo y con el club, trabaja mucho y no solo aporta en ataque, también en la dinámica colectiva. Lo necesitamos, tenemos que cuidarlo y ojalá pueda estar muchos años acá. Hay que darle herramientas para que haga goles».


