Un histórico del fútbol europeo se rindió ante Julián Álvarez: «Es el mejor jugador del mundo»

Julián Álvarez viene siendo determinante en el Atlético Madrid. Luego del doblete ante Real Madrid, la Araña marcó un tanto y dio una asistencia frente a Eintracht Frankfurt por la segunda fecha de la Champions League. Y una leyenda del fútbol europeo se rindió ante su nivel.

El exdelantero español Fernando Torres, figura del Colchonero, llenó de elogios al goleador argentino y aseguró que “es el mejor jugador del mundo, sin ninguna duda”.

Torres, que salió campeón del mundo con España y ganó la Champions League con el Chelsea, hoy dirige al Atlético Madrileño y no ocultó su admiración por el ex River: “Lo disfrutamos, como en el Derbi. Llevamos mucho tiempo disfrutándolo”.

Álvarez ya le marcó en cinco oportunidades al Merengue desde que llegó a Europa, ya que le había convertido otro par con el Colchonero y uno con la casaca de Manchester City. Además, llegó a 36 goles en 65 partidos con el elenco de la capital española.

Fernando Torres llenó de elogios a Julián Álvarez

Antes de finalizar, el Niño no solo destacó las estadísticas, sino también la identificación de Julián con la institución: “Representa todo lo que tienen los grandes símbolos que han jugado en nuestro equipo”.

Además de las palabras del exdelantero, el Cholo Simeone destacó el presente de la Araña: “Está comprometido con el equipo y con el club, trabaja mucho y no solo aporta en ataque, también en la dinámica colectiva. Lo necesitamos, tenemos que cuidarlo y ojalá pueda estar muchos años acá. Hay que darle herramientas para que haga goles».