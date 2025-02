El presidente de Banfield apuntó contra la AFA y habló de la «amenaza» de Toviggino

El presidente de Banfield, Matías Mariotto, no se guardó nada y apuntó duramente contra la AFA y los arbitrajes después del penal que le cobraron en contra ante Estudiantes.

El joven dirigente hizo una declaración ante los medios y aseguró que perjudicaron al Taladro en más de una ocasión desde que empezó el campeonato.

«En la primera fecha el penal que le cobraron a Defensa y Justicia no fue. En la segunda con Newell’s no lo echaron a Lollo, en la tercera fue parejito Lobo Medina, lo sufrimos todos. En la cuarta le cobraron penal a Belgrano, no dejaron hacer el tiro libre al finalizar el primer tiempo y no dejaron ejecutar el córner al final del segundo», repasó.

PENAL PARA ESTUDIANTES ANTE BANFIELD.



📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/9hjXLPJvK9 — SportsCenter (@SC_ESPN) February 12, 2025

Respecto a la jugada ante Estudiantes, donde cobraron un polémico penal por mano de Alexis Maldonado, Mariotto comentó: «Fue codazo en la cara a Maldonado y cobró mano».

A Banfield lo vamos a defender con uñas y dientes, en donde sea. Estamos orgullosos del gran trabajo de nuestro equipo y vamos a hacer lo necesario para cuidar los intereses de nuestro club. pic.twitter.com/L7QWcPNACp — Matías Mariotto (@matumariotto) February 12, 2025

«Soy un hincha de Banfield más, damnificado, dolido y enojado por la situación que estamos atravesando. Vamos a entregar el doble para ganarle al que haya que ganarle»

La amenaza de Toviggino

El vicepresidente de Banfield, Mauricio Bonafina, criticó al arbitraje después del partido contra Barracas Central y el tesorero de AFA, Pablo Toviggino, le contestó.

El dirigente del Taladro escribió que «aunque las cosas no salgan, aunque el de negro no quiera o el de Ezeiza no vea, nunca hay que dejar de ser», en referencia a los árbitros y al VAR.

Toviggino, mano derecha de Chiqui Tapia, le respondió: «Desde ahora y para siempre cualquier semejanza con hechos reales correrá por vuestra propia imaginación, arrivederci é buona fortuna !! Porque la van a necesitar en este 2025 … Promesa !! La Guardia Alta».

Ahí lo tenes al Pelo…. !! Sábado – Domingo !! Ladies and gentlemen bon soire sean bienvenidos a la Octava función (2017-2025) pasen y vean los programas y periodistas deportivos más truchos, más bajos, más pavos del mundo. TODOS VIVIENDO DE AFA, inútiles e inoperantes. Desde… https://t.co/4sMVyg502j — Pablo Toviggino (@TovigginoPablo) February 2, 2025

En ese sentido, el presidente Mariotto expresó: «Esa amenaza que sufrieron los socios de Banfield está siendo ejercida. Estamos necesitando esa suerte que avisaron que íbamos a necesitar. Manifiesto mi disconformidad absoluta para lo que está sufriendo nuestra institución»