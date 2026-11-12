Tiroteo en Washington: un muerto, cuatro heridos y horas de tensión en un gimnasio cerca de la Casa Blanca

Efectivos de la policía local y fuerzas de seguridad custodian el perímetro acordonado en los alrededores de Logan Circle, a pocos metros de la Casa Blanca, tras el tiroteo registrado en un gimnasio..

Un ataque armado perpetrado en el interior de un gimnasio ubicado en el barrio de Logan Circle —a tan solo un kilómetro de la Casa Blanca— dejó un muerto y cuatro heridos, uno de ellos en estado crítico.

El episodio comenzó cerca de las 08:00 (hora local) en plena hora pico matutina, cuando decenas de personas entrenaban en el establecimiento Vida Fitness. Testigos relataron escenas de desesperación cuando el agresor comenzó a disparar a corta distancia antes de atrincherarse en un departamento ubicado en la planta superior del edificio.

Pánico en plena hora pico y el operativo policial

Según indicó AP, el Departamento de Policía Metropolitana (MPD) desplegó a su Equipo de Respuesta de Emergencias, apoyado por agentes del Servicio Secreto y la Guardia Nacional, mientras francotiradores tomaban posiciones en los techos de los edificios linderos.

Las consecuencias inmediatas del operativo paralizaron la zona céntrica:

Confinamiento escolar: los establecimientos educativos de los alrededores activaron protocolos estrictos de lockdown para proteger a los alumnos.



los establecimientos educativos de los alrededores activaron protocolos estrictos de lockdown para proteger a los alumnos. Zona sitiada: varias cuadras del bloque 1500 de la calle 15 —que incluye comercios, residencias y un supermercado Whole Foods— quedaron totalmente acordonadas.



varias cuadras del bloque 1500 de la calle 15 —que incluye comercios, residencias y un supermercado Whole Foods— quedaron totalmente acordonadas. Negociación fallida: durante más de una hora, equipos de negociación intentaron establecer diálogo con el atrincherado. Tras escucharse un disparo en el interior del departamento, los oficiales ingresaron y hallaron al sospechoso sin vida, con una herida de bala autoinfligida.

Testimonios del horror y antecedentes de seguridad

Dentro del gimnasio había unas 50 personas al momento de desatarse los disparos. James Spellman, uno dehe los socios presentes, relató a la agencia AP los dramáticos segundos iniciales: «Un hombre cayó al suelo y se formó un charco de sangre. Murió al instante; le habían disparado en el cuello».

Otros clientes lograron escapar despavoridos hacia la calle o refugiarse en comercios cercanos, mientras el jefe interino de la policía, Jeffery W. Carroll, confirmaba en conferencia de prensa que el atacante —cuya identidad no fue revelada de inmediato— mantenía algún tipo de conflicto previo con el edificio de apartamentos donde se refugió.

El violento episodio vuelve a poner bajo la lupa la seguridad en la capital estadounidense. Cabe recordar que, tras una serie de incidentes delictivos de alto perfil ocurridos en agosto de 2025 que afectaron incluso a colaboradores de la administración federal, el presidente Donald Trump decretó el control federal directo sobre Washington y ordenó el despliegue de la Guardia Nacional, una medida de patrullaje que se mantiene vigente hasta la actualidad.