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El show de goles de Cipolletti: así fueron los 6 que le metió a Sol de América por el Federal A

Cipolletti goleó 6 a 1 a Sol de América de Formosa para avanzar a las semifinales del Federal A en una actuación inolvidable en La Visera de Cemento.

Redacción

Por Redacción

Cipolletti brilló y goleó 6 a 1 a Sol de América en La Visera. (Foto: Oscar Livera)

Cipolletti brilló y goleó 6 a 1 a Sol de América en La Visera. (Foto: Oscar Livera)

Cipolletti tuvo una actuación para el recuerdo en La Visera de Cemento al golear 6 a 1 a Sol de América de Formosa para avanzar a las semifinales del Federal A.

Ante un gran marco de público, el Albinegro tuvo uno de los mejores partidos de los últimos años y aplasó a su rival desde el comienzo.

Se fue 4 a 0 arriba al entretiempo y en el complemento, después del descuento de Sol de América, le metió dos más para redondear una goleada inmejorable.

Cipo combinó intensidad, un juego fluido y una gran contundencia. Los formoseños tuvieron un rendimiento para el olvido y dieron muchas ventajas con errores groseros a los que el Albinegro le sacó jugo.

Todos los goles de Cipolletti contra Sol de América

El 1 a 0 de Federico Acevedo

El 2 a 0 de Andrés Almirón

El 3 a 0 de Nicolás Peralta

El 4 a 0 de Nicolás Peralta

El 5 a 1 de Gonzalo Lucero

El 6 a 1 de Enzo Vallejos


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Cipolletti tuvo una actuación para el recuerdo en La Visera de Cemento al golear 6 a 1 a Sol de América de Formosa para avanzar a las semifinales del Federal A.

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