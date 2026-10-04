El show de goles de Cipolletti: así fueron los 6 que le metió a Sol de América por el Federal A
Cipolletti goleó 6 a 1 a Sol de América de Formosa para avanzar a las semifinales del Federal A en una actuación inolvidable en La Visera de Cemento.
Cipolletti tuvo una actuación para el recuerdo en La Visera de Cemento al golear 6 a 1 a Sol de América de Formosa para avanzar a las semifinales del Federal A.
Ante un gran marco de público, el Albinegro tuvo uno de los mejores partidos de los últimos años y aplasó a su rival desde el comienzo.
Se fue 4 a 0 arriba al entretiempo y en el complemento, después del descuento de Sol de América, le metió dos más para redondear una goleada inmejorable.
Cipo combinó intensidad, un juego fluido y una gran contundencia. Los formoseños tuvieron un rendimiento para el olvido y dieron muchas ventajas con errores groseros a los que el Albinegro le sacó jugo.
Todos los goles de Cipolletti contra Sol de América
El 1 a 0 de Federico Acevedo
¡GOOOOOOOOOOL DE CIPOLLETTI! A los 4 minutos Federico Acevedo abre el marcador para Cipo. 🎙️@JulioAT / @RondinaMarcelo 📺Viví lo mejor del ascenso por la pantalla de Fox Sports https://t.co/m68LtUkoLr— Fox Sports Argentina (@FOXSportsArg) October 4, 2026
El 2 a 0 de Andrés Almirón
¡GOOOOOOOOOOOL DE CIPOLLETTI! ⚽️💥 A los 7 minutos, Andrés Almirón estira la ventaja para el local. 🎙️ @JulioAT / @RondinaMarcelo 📺Viví lo mejor del ascenso por la pantalla de Fox Sports https://t.co/rBeFaV4Goe— Fox Sports Argentina (@FOXSportsArg) October 4, 2026
El 3 a 0 de Nicolás Peralta
¡Llegó el tercero! El Tucu Peralta convierte su tanto a los 22 minutos del primer tiempo⚽️ Cipolletti 3 – Sol de América 0 🎙️ @JulioAT / @RondinaMarcelo 📺Viví lo mejor del ascenso por la pantalla de Fox Sports. https://t.co/5PdmgTCFUc— Fox Sports Argentina (@FOXSportsArg) October 4, 2026
El 4 a 0 de Nicolás Peralta
¡APARECIÓ OTRA VEZ EL TUCU! 🔥⚽️ Doblete para Peralta y, a los 33 minutos, Cipo ya golea 4-0 a Sol de América en el partido correspondiente a los cuartos de final (vuelta) del Federal A. 🎙️ @JulioAT / @RondinaMarcelo 📺 Viví lo mejor del ascenso por la pantalla de Fox Sports. https://t.co/aUnojYZCMo— Fox Sports Argentina (@FOXSportsArg) October 4, 2026
El 5 a 1 de Gonzalo Lucero
¡APARECIÓ LUCERO! 🔥⚽️ El delantero marcó el quinto para Cipolletti, que golea 5-1 a Sol de América. 🎙️ @JulioAT / @RondinaMarcelo 📺 Viví lo mejor del ascenso por la pantalla de Fox Sports. https://t.co/2EHvkVimAh— Fox Sports Argentina (@FOXSportsArg) October 4, 2026
El 6 a 1 de Enzo Vallejos
¡LA VISERA ESTÁ QUE ARDE! 🔥🏟️ Llegó el sexto de Cipolletti: Vallejos apareció para poner el 6-1 ante Sol de América. ¡Cipo golea y se ilusiona a lo grande! 🎙️ @JulioAT / @RondinaMarcelo 📺 Viví lo mejor del ascenso por la pantalla de Fox Sports. https://t.co/v0yAMXS1vv— Fox Sports Argentina (@FOXSportsArg) October 4, 2026
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