Por Lucía Narbaits (PIN Capital)

Desde el jueves 5 de noviembre el mercado corrige con fuerza en tecnología. La caída es más profunda cuanto más concentrado está el índice en el sector.

El QQQ, el ETF que replica al Nasdaq 100 y que está compuesto casi en su totalidad por empresas tecnológicas, acumula una baja de 9,91% en noviembre y SMH, el ETF que agrupa a los fabricantes de semiconductores como Nvidia, TSMC, Broadcom, ASML y Micron, retrocede un 17,06%.

Los chips, el corazón físico de la IA, son el eslabón que más sufre. El caso más llamativo es el de Nvidia (NVDA), la empresa que diseña los chips que se usan para entrenar y hacer funcionar los modelos de IA.

Nvidia en su hora más crítica y a la vez más prometedora

La acción de Nvidia, el gigante de la inteligencia artificial, lleva una caída de 32,93% en noviembre, en un mes que tuvo de todo. Primero, el temor a que la burbuja de la IA estallara.

Después, el escándalo: según trascendió en los principales medios, su CEO, Jensen Huang, mantuvo una relación extramatrimonial con una mujer señalada como supuesta espía china, vinculada a la venta de chips cuya exportación a China estaba prohibida. Huang renunció el jueves 12.

La reacción del mercado al caso Nvidia fue rebote inicial en el after market y toma de ganancias al día siguiente. Es la paradoja del mes: fundamentos sólidos, pero un precio que no los acompaña.



En medio de esa tormenta, el martes 17 la compañía presentó resultados trimestrales con ingresos que crecieron 103% interanual. Además, elevó al 75% su estimación de crecimiento para 2028.

La reacción del mercado fue volátil, con rebote inicial en el after market y toma de ganancias al día siguiente. Es la paradoja del mes: fundamentos sólidos, pero un precio que no los acompaña.

Anthropic, un debut mejor a lo esperado

Mientras tanto, en el otro extremo, la IA protagonizó un debut histórico. Anthropic la empresa desarrolladora de Claude, uno de los principales asistentes de IA del mundo, salió a la bolsa el miércoles 18 a US$ 83 por acción, por encima del rango previsto de entre US$ 70 y 78.

Colocó 980 millones de acciones por unos US$ 81.300 millones, superando los US$ 75.000 millones de la oferta de SpaceX en junio. Desde este jueves 19 cotiza en el Nasdaq bajo el ticker ANT, en la apertura llegó hasta los US$ 110 y corrigió durante el día cerrando en US$ 97.

Dato 32,93% La caída que acumula en noviembre Nvidia. Al mismo tiempo, sus resultados trimestrales crecen 103%.

Aún no forma parte de índices como el QQQ o el SMH, porque para integrarlos una acción debe cotizar al menos seis meses.

Las contradicciones (o no) del mercado

Que el mercado castigue a las tecnológicas y reciba con tanta demanda a una empresa de IA no es contradictorio. Muestra a inversores que reacomodan posiciones y que siguen apostando a una tecnología cuyo potencial, para muchos, recién empieza.



Hay señales para los dos lados. Micron (MU) el fabricante de memorias, los chips que almacenan los datos que usan los servidores de IA, aseguró que la demanda de los próximos cinco años supera lo que puede producir. Pero el contexto financiero se complica: para diciembre se espera una suba de tasas de la Reserva Federal, el banco central de Estados Unidos.

Tasas más altas encarecen el financiamiento y achican los márgenes de las empresas, algo que pesa especialmente sobre un sector que invierte miles de millones en infraestructura. La demanda sigue firme, pero el costo de sostener ese crecimiento puede subir.



Entonces, ¿se rompió la burbuja? Una corrección no es lo mismo que un estallido. Para distinguirlas conviene mirar si lo que cae es el precio o también los fundamentos. Por ahora, los ingresos de Nvidia crecen a triple dígito y fabricantes como Micron dicen tener más demanda de la que pueden abastecer. El desafío será que ese crecimiento resista un escenario de tasas más altas.