Russo habló con Palacios tras el reproche a Úbeda y podría salir del once de Boca

Miguel Ángel Russo tiene las ideas claras en torno a lo que pretende para su versión de Boca: ninguna reacción y ningún tipo de roce puede afectar la armonía y la sinergia en el plantel como grupo humano.

Por eso tomó una decisión este miércoles: habló con Carlos Palacios, quien mostró todo su fastidio el domingo pasado luego de salir reemplazado en el partido ante Rosario Central, que terminó en empate 1-1 en el Gigante de Arroyito.

A los 27 minutos del segundo tiempo, el cuerpo técnico del Xeneize, liderado por Russo, decidió realizar un cambio en términos ofensivos: saldría Palacios y entraría en su lugar Alan Velasco.

No le gustó nada: el chileno Palacios fue reemplazado en el ST vs. Central y algo le recriminó al Sifón Úbeda. pic.twitter.com/wcrJcrMXlP — SportsCenter (@SC_ESPN) September 14, 2025

La modificación tomó por sorpresa al futbolista chileno, quien mostró gestos de incredulidad al acercarse al banco de los suplentes. Antes de sentarse tuvo un tenso cruce con Claudio Úbeda, ayudante de Russo, a quien le preguntó, de manera irónica: «¿Yo? ¿En serio?».

Lo cierto es que Palacios, más allá de su habitual titularidad, no había resultado gravitante para el desarrollo del juego a favor de Boca y el cuerpo técnico entendió que debía refrescar el frente creativo de ataque con el ingreso de Velasco.

Tanto Russo como el resto del cuerpo técnico pretenden que nada afecte la armonía del grupo ni pueda poner en cuestionamiento las decisiones deportivas.

Más allá de que Palacios no tendrá sanción deportiva por parte del club ni del entrenador, lo cierto es que desde la conducción tienen la decisión taxativa de que estas situaciones no vuelvan a repetirse, mucho menos frente a las cámaras como puedo verse.

De esta manera, existe la posibilidad de que el ex Colo Colo salga del equipo para recibir a Central Córdoba el domingo, pero el motivo es netamente futbolístico.

Russo no vio bien a Palacios en los últimos encuentros y tanto Williams Alarcón como Alan Velasco, en ese orden de prioridad, ganan terreno para reemplazarlo. Es una variante que el cuerpo técnico viene analizando por su bajo rendimiento.