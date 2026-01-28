El uruguayo Sergio Rochet criticó al Dibu Martínez: «No me gusta la soberbia»

El estilo del Dibu Martínez suele generar discordia en el mundo del fútbol y, en este caso, fue un colega el que criticó su manera de ser dentro de la cancha.

Se trata de Sergio Rochet, arquero de la selección de Uruguay. La consulta que disparó su opinión fue: «¿Qué te genera, por ejemplo, un Dibu Martínez que se pone a bailar en los penales? Sé que sos de otro tipo de personalidad, pero en sí le da resultado porque el tipo al hacer eso ha atajado una bocha de penales…».

«Muchos amigos y compañeros me hacen esa pregunta. Personalmente a mí no me gusta la forma de él de ser así, pero como golero la verdad que es un fenómeno. Muy buen arquero, pero a mí no me termina de cerrar por esas actitudes. Cada uno tiene su personalidad. A mí no me gusta, yo soy más perfil bajo. Sí que le dio resultado y está perfecto», señaló en una entrevista con el programa Los Mismos Locos de El Espectador Deportes de Uruguay.

🧤 Chino Rochet sobre el Dibu Martínez: “como golero es un fenómeno, pero a mí no me terminan de cerrar sus actitudes” pic.twitter.com/bye1ETw9p3 — El Espectador Deportes 🔊 (@ElEspectadorUy) January 27, 2026

«Creo que esas cosas a mí no me gustan. No me gusta la soberbia. Trato como persona de ser así y a los compañeros que pueda aconsejar y estar cerca, que mantengan más o menos ese perfil, porque es nuestro perfil como uruguayos. Es lo que nos hace un poco únicos acá en Sudamérica. Preguntas en cualquier país y al uruguayo lo adoran por eso, por esa forma de ser», agregó.

Las declaraciones de Rochet no pasaron desapercibidas ya que los protagonistas no suelen hacer pública sus críticas a otros colegas. Más allá de lo que señaló, el uruguayo mostró respeto.

Actualmente en Inter de Porto Alegre, Rochet se convirtió en uno de los mejores arqueros del continente y es una fija en la selección Celeste donde jugará su segundo Mundial este año.