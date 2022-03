En Boca siguen la recuperación de Benedetto, Romero y el Pulpo González

Sebastián Battaglia espera la evolución de varios jugadores que están lesionados para saber si podrá contarlos en el superclásico del domingo en el Monumental. Gentileza.

Con el superclásico ante River como próximo escollo, Boca se enfoca en contar con la máxima cantidad de futbolistas para afrontar el trascendental partido de la fecha 7 de la Copa Liga Profesional y en ese plan, las principales preocupaciones pasan por Darío Benedetto, Oscar Romero y Diego González.

Lo cierto es que los tres siguen trabajando en sus recuperaciones. La idea del cuerpo técnico es que mañana se sumen los dos primeros al trabajo junto a sus compañeros y, a partir de entonces, sean probados para definir si podrán o no estar.

El Pulpo viene un escalón más abajo: es muy difícil que llegue al domingo, por no decir imposible. Fue el único diagnosticado directamente con un desgarro en el isquiotibial derecho que, se sabe, demanda tres semanas de recuperación. La lesión se produjo el 28 de febrero y lo marginó contra Central Córdoba de Rosario, Huracán y Estudiantes, con lo que las fechas darán justo. Habrá que esperar.

El Pipa Benedetto, quien faltó en el cruce contra el Globo y el Pincha, padeció una fuerte contractura en la zona del peroneo. Romero paga por haber sumado dos partidos en menos de una semana tras una inactividad muy prolongada por no tener club. Tiene una sobrecarga que ya lo sacó del juego con el León, pero podría jugar contra los de Marcelo Gallardo.

Darío Benedetto está entrenando diferenciado y es posible que mañana se sume a los entrenamientols del plantel xeneize. Gentileza.

Tal como sucedió cuando se produjo la fractura del quinto metatarsiano del pie izquierdo de Izquierdoz en pleno encuentro ante Estudiantes en La Plata, el reemplazante natural en el once será el peruano Zambrano. Con lo que, en caso de no llegar Benedetto y Romero, existe la posibilidad de repetir equipo, salvo por la presencia de Carlos Izquierdoz en el once.