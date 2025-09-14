En vivo: Ángel Di María iguala el resultado con un golazo olímpico para Rosario Central ante Boca

Esta tarde, Boca choca con Rosario Central desde las 17.30 en el Gigante de Arroyito por el Torneo Clausura. El Xeneize buscará dar la sorpresa en Rosario para estirar su racha de triunfos en el campeonato local.

El conjunto azul y oro llega con tres triunfos al hilo e intentará sumar su cuarta victoria ante el conjunto que dirige Ariel Holan.

Por su parte, el Canalla continúa invicto en el torneo y viene del encuentro ante Sarmiento que se suspendió por lluvia. De esta manera, lleva varias semanas sin actividad e intentará ratificar su gran presente de local.

En los primeros minutos, el local dominó al Xeneize y Brey tuvo que responder debajo de los tres palos para evitar la caída del arco.

A los 20, Boca dio la sorpresa con el primer golpe y abrió el marcador. Luego de un desborde de Brian Aguirre, el ex Newell´s cruzó un centro y Rodrigo Battaglia sacó un cabezazo cruzado para poner en ventaja al conjunto azul y oro.

Cinco minutos después, Di María hizo estallar al Gigante de Arroyito. Desde un córner, el Fideo sorprendió a Brey con un centro envenenado que se metió en el segundo palo e igualó el marcador con golazo olímpico.

La formación de Boca contra Rosario Central, por el Torneo Apertura

Leandro Brey; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Édison Cavani y Miguel Merentiel. DT: Miguel Ángel Russo.

La formación de Rosario Central ante Boca por el Torneo Clausura

Jorge Broun; Emanuel Coronel, Juan Cruz Komar, Carlos Quintana, Agustín Sández; Ángel Di María, Franco Ibarra, Ignacio Malcorra, Gaspar Duarte; Santiago Lopéz y Alejo Véliz. DT: Ariel Holan.

Los datos de Rosario Central ante Boca, por el Torneo Clausura