Exclusiva | Futuro del riego en la Patagonia y baja de retenciones al campo: la postura de Javier Milei

En una entrevista exclusiva con Diario RÍO NEGRO, el mandatario enfatizó en la importancia del RIGI para las inversiones en Patagonia, donde destacó el potencial para el desarrollo de la Inteligencia Artificial, y en la estabilidad económica, la desregulación y la baja de impuestos “como las únicas herramientas” para impulsar crecimiento, empleo y competitividad de la economía.

Inversiones en riego: «El que debe decidir en qué invertir es el sector privado»

Consultado por este medio sobre qué proyectos de infraestructura contempla su gestión para potenciar el acceso al riego y convertir al norte de la Patagonia en una nueva frontera agrícola, el Presidente descartó la intervención del Estado en la planificación productiva.

Si esperan una respuesta dirigista de mi parte, sepan que no la tendrán. Yo no planeo tomar al sector privado de la mano y decirle “hay que invertir acá” o “hay que invertir allá”

Milei remarcó que el rol del Gobierno se centra en «nivelar la cancha» y reducir la carga fiscal y regulatoria. «Nosotros le estamos reduciendo al “socio bobo”, que es el Estado.

Respecto al riego, estamos mejorando las condiciones para que el sector privado pueda invertir a lo largo y ancho del país, luego deberá ser cada productor el que decida si vale la pena la inversión, o no, pero ya vemos que muchos lo están empezando a aprovechar», señaló.

La baja de retenciones y el rol del agro frente a la energía y la minería

Respecto a cómo sectores clave como la minería y la energía incidirán en el desarrollo del país y en la eventual quita de los derechos de exportación al sector agropecuario, el mandatario explicó la dinámica de crecimiento proyectada para la economía argentina.

«Para crecer, Argentina, como cualquier país, debe aprovechar aquello en lo que es competitiva. La minería y la energía son dos sectores en los que Argentina tiene todo para competir a nivel global, y es lógico que sean los primeros sectores en desarrollarse, pero eso no significa que vayan a ser los únicos».

Según precisó, el crecimiento de la economía y el superávit fiscal permitirán profundizar la baja de impuestos de manera paulatina para el resto de los rubros. En ese contexto, definió al agro como una de las principales prioridades del Ejecutivo, tanto desde el plano económico como del moral.

«El campo es una de las principales prioridades, tanto desde lo moral como desde lo económico. Desde lo moral, el campo paga, por culpa de las retenciones, más impuestos comparativos que el resto de la economía, y es una injusticia que han cargado a cuestas mucho tiempo y que, con el tiempo, buscaremos eliminar de forma definitiva. Desde lo económico, el campo es el principal motor de este país, ha llegado a generar casi la totalidad de las divisas netas en el pasado, y hoy sigue generando más de la mitad, por lo que sacarle la mochila del estado de encima, nos seguirá permitiendo expandir la economía del país», dijo.

Finalmente, Milei sintetizó que este proceso generará un «círculo virtuoso» que posibilitará reducir impuestos a todos los sectores y ganar competitividad de cara al futuro.