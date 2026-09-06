Lionel Scaloni, de visita por Monza para ver la F1, habló de la Selección

El DT argentino, cada vez más metido en el mundo de la F1.

En su primera aparición pública tras el Mundial de Fútbol 2026, Lionel Scaloni disfrutó del Gran Premio de Italia de Fórmula 1 acompañado de su familia; una presencia que naturalmente no pasó desapercibida en los boxes de Monza.

Cada vez más metido en el mundo de la máxima (no fue su primera vez apreciando un GP), el técnico del seleccionado argentino aseguró que uno de sus hijos lo motiva a seguir de cerca el deporte motor por excelencia, como también el interés de acompañar y bancar a Franco Colapinto.

«Vengo más por él (por su hijo) que por mí. Es apasionado de la Fórmula 1. Este circuito vale la pena venir, además que obviamente queremos acompañar a Franco«, expresó Scaloni en una entrevista con ESPN.

El DT también reconoció su vínculo cercano con alguno de los pilotos de la parrilla a través del ciclismo, deporte que practica desde hace años en España.

👋 ¡HOLA, LIO! Scaloni dice presente en Monza para vivir el #ItalianGP y alentar a Franco Colapinto, quien largará desde el 7° lugar.



📺 Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/Pi7g7wOZRx — SportsCenter (@SC_ESPN) September 6, 2026

«La mayoría de los pilotos hace ciclismo. El otro día estuve en Mallorca con Carlos Sainz, que también hace bici. Es un deporte lindo. Bastante más riesgoso este, pero parecido», expresó.

Por otra parte, Scaloni afirmó que quedó impactado al ver los monoplazas de cerca y se refirió a Franco Colapinto y Pierre Gasly: «Fuimos a ver los coches de cerca. Es una cosa increíble lo que ha cambiado la F1 a lo que cuando yo iba de chiquito. Esperando a ver qué pasa con los Alpine, que están ahí adelante… Con Franco que larga séptimo, con el compañero primero… La verdad, increíble», apuntó.

Por último, el entrenador de la Selección Argentina aseguró que el Mundial 2026 fue «un mes y medio estresante» y que ahora piensa en los compromisos que se vienen. Eso sí, Scaloni no hizo alusión alguna al retiro de Lionel Messi.

«Ahora disfrutando. Ya se viene otra fecha FIFA pero, cuando podemos, nos acercamos a ver este mundo, que a mí me apasiona desde siempre«, cerró.