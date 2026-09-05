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River-Independiente Rivadavia, con el estreno de Ponzio en el Monumental: formaciones, hora y tevé

El DT se reencontrará con el público en casa y repetiría los 11. En Lapra no estará Maxi Salas.

Redacción

Por Redacción

Luego del buen debut en el sur bonaerense, Ponzio dirigirá por primera vez en la cancha del Millo. (Archivo FBaires)

Luego del buen debut en el sur bonaerense, Ponzio dirigirá por primera vez en la cancha del Millo. (Archivo FBaires)

Este domingo, desde las 19:15, River recibirá a Independiente Rivadavia en la continuidad de la octava fecha del torneo Clausura. El equipo de Leonardo Ponzio buscará su segunda victoria consecutiva y descontarle puntos al líder de la tabla anual. Será el estreno del flamante DT en Núñez y seguramente escuchará una ovación cuando ingrese al estadio.

El Millonario viene de arrancar la era Ponzio con un sufrido pero merecido triunfo por 3-2 frente a Banfield en el Florencio Sola. Esa victoria no sólo le permitió tener una semana tranquila, sino que le permitió escalar en ambas tablas. En zona B marcha 11° con 7 puntos, mientras que en la Anual tiene 36 y está décimo. Sumar por tres será clave para arrimar a la zona de copas.

River con el mismo equipo, la Lepra sin Salas

En cuanto a la formación, el entrenador esperará hasta último momento a Aníbal Moreno, quien padece una contractura en la zona lumbar y podría volver a quedar afuera. En el caso de que así sea, el León repetiría el once que se impuso ante el Taladro.

Ya sin Libertadores tras la eliminación frente a Fluminense por penales, Independiente Rivadavia pone todos sus focos en los dos frentes que le quedan: Clausura y Copa Argentina. En el primero, es líder de la tabla Anual con 45 junto con Argentinos. En el segundo, está a tres partidos de consagrarse bicampeón y en el horizonte aparece Atlético Tucumán.

Para visitar a River, Alfredo Berti no podrá contar con Maxi Salas, que está a préstamo desde el Millonario. Para que juegue, la Lepra deberá abonar una cláusula de 500 mil dólares que no está dispuesta a pagar y, como consecuencia, el delantero no será citado.

Formaciones, hora y TV

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Fausto Vera, Tobías Andrada, Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Sebastián Driussi. DT: Leonardo Ponzio.

Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Alex Vigo, Leonard Costa, Iván Villalba, Leonel Bucca; Tomás Bottari, José Florentín; Gonzalo Ríos, Matías Fernández, Fabrizio Sartori; Alex Arce. DT: Alfredo Berti.

Árbitro: Nicolás Ramírez

Estadio: Monumental

Hora y TV: 19:15, TNT Sports


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Este domingo, desde las 19:15, River recibirá a Independiente Rivadavia en la continuidad de la octava fecha del torneo Clausura. El equipo de Leonardo Ponzio buscará su segunda victoria consecutiva y descontarle puntos al líder de la tabla anual. Será el estreno del flamante DT en Núñez y seguramente escuchará una ovación cuando ingrese al estadio.

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