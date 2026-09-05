River-Independiente Rivadavia, con el estreno de Ponzio en el Monumental: formaciones, hora y tevé

Este domingo, desde las 19:15, River recibirá a Independiente Rivadavia en la continuidad de la octava fecha del torneo Clausura. El equipo de Leonardo Ponzio buscará su segunda victoria consecutiva y descontarle puntos al líder de la tabla anual. Será el estreno del flamante DT en Núñez y seguramente escuchará una ovación cuando ingrese al estadio.

El Millonario viene de arrancar la era Ponzio con un sufrido pero merecido triunfo por 3-2 frente a Banfield en el Florencio Sola. Esa victoria no sólo le permitió tener una semana tranquila, sino que le permitió escalar en ambas tablas. En zona B marcha 11° con 7 puntos, mientras que en la Anual tiene 36 y está décimo. Sumar por tres será clave para arrimar a la zona de copas.

River con el mismo equipo, la Lepra sin Salas

En cuanto a la formación, el entrenador esperará hasta último momento a Aníbal Moreno, quien padece una contractura en la zona lumbar y podría volver a quedar afuera. En el caso de que así sea, el León repetiría el once que se impuso ante el Taladro.

Ya sin Libertadores tras la eliminación frente a Fluminense por penales, Independiente Rivadavia pone todos sus focos en los dos frentes que le quedan: Clausura y Copa Argentina. En el primero, es líder de la tabla Anual con 45 junto con Argentinos. En el segundo, está a tres partidos de consagrarse bicampeón y en el horizonte aparece Atlético Tucumán.

Para visitar a River, Alfredo Berti no podrá contar con Maxi Salas, que está a préstamo desde el Millonario. Para que juegue, la Lepra deberá abonar una cláusula de 500 mil dólares que no está dispuesta a pagar y, como consecuencia, el delantero no será citado.

Formaciones, hora y TV

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Fausto Vera, Tobías Andrada, Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Sebastián Driussi. DT: Leonardo Ponzio.

Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Alex Vigo, Leonard Costa, Iván Villalba, Leonel Bucca; Tomás Bottari, José Florentín; Gonzalo Ríos, Matías Fernández, Fabrizio Sartori; Alex Arce. DT: Alfredo Berti.

Árbitro: Nicolás Ramírez

Estadio: Monumental

Hora y TV: 19:15, TNT Sports