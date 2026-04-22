La programación del Federal A: Cipolletti y Rincón juegan el domingo

Por la sexta fecha del Federal A, Cipolletti y Deportivo Rincón tendrán acción el domingo por la Zona 3, después del enfrentamiento entre ambos que ganó el Albinegro. Sol de Mayo, en el grupo 4, tiene libre.

Cipo recibe a FADEP de Mendoza desde las 15:30 en La Visera de Cemento con el cordobés César Ceballo como juez principal del encuentro.

Después de la victoria del sábado pasado en Rincón, el equipo rionegrino quedó escolta, a un punto del líder, Juventud Unida de San Luis.

FADEP, recién ascendido a la categoría, todavía no pudo ganar con dos empates y dos derrotas que lo dejaron último en el grupo.

El León buscará recuperarse de visitante contra Atenas en Río Cuarto. Será desde las 19 con el arbitraje del sanrafaelino Luis Damián Martínez.

El equipo neuquino quedó sexto, con un triunfo, una caída y dos empates aunque jugó un partido menos porque ya tuvo fecha libre. Atenas está tercero y viene de una gran victoria ante Costa Brava en General Pico.

Los otros dos partidos del grupo también serán el domingo. El puntero Juventud Unida recibe en San Luis a Argentino de Monte Maíz a las 15:30 y San Martín será local de Costa Brava en Mendoza desde las 16:30.