Lautaro Martínez brilló en la goleada del Inter ante Torino: golazo y asistencia del argentino

Lautaro Martínez firmó un golazo y una asistencia en la goleada del Inter.

Este lunes, Lautaro Martínez firmó su primer tanto de la temporada con el Inter. Fue en el debut de la Serie A ante el Torino, en el que el conjunto de Milán goleó por 5-0 en el Stadio Giuseppe Meazza.

El Toro fue titular y capitán, además de ser determinante en el resultado ya que hizo un gol y dio una asistencia para que el Neroazzurro comience como líder del torneo.

Nueva temporada, pero todo sigue igual.

El tanto del argentino fue a los 51 minutos, cuando presionó en la salida rival y aprovechó un error de un defensor que dio un pase hacia atrás que quedó corto. Exigido y desde el piso, Martínez llegó antes que el arquero Franco Israel y concretó.

El exdelantero de Racing continuó como protagonista y a los 71 minutos, luego de un error del arquero rival, el Toro la recuperó asistió a Ange-Yoan Bonny, quien firmó el quinto tanto.

Lautaro Martínez superó los 150 goles con Inter

De esta manera, Lautaro llegó a los 153 goles y 50 asistencias en 335 partidos con el elenco neroazzurro, donde se desenvuelve desde la temporada 2018/2019.

En la segunda fecha, ambos jugarán el próximo domingo. El Torino recibirá a la Fiorentina, desde las 13:30. Mientras que el Inter de Milán, por su parte, volverá a ser local y se medirá contra el Udinese, desde las 15:45.