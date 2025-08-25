Lautaro Martínez brilló en la goleada del Inter ante Torino: golazo y asistencia del argentino
El delantero de la Selección Argentina fue titular en el debut del Neroazzurro ante Torino por la primera fecha de la Serie A. Los detalles.
Este lunes, Lautaro Martínez firmó su primer tanto de la temporada con el Inter. Fue en el debut de la Serie A ante el Torino, en el que el conjunto de Milán goleó por 5-0 en el Stadio Giuseppe Meazza.
El Toro fue titular y capitán, además de ser determinante en el resultado ya que hizo un gol y dio una asistencia para que el Neroazzurro comience como líder del torneo.
🔥 GOL DE LAUTARO MARTÍNEZ EN SERIE A.— Sudanalytics (@sudanalytics_) August 25, 2025
Nueva temporada, pero todo sigue igual. 🇦🇷🚬pic.twitter.com/r4eHLVSvJF
El tanto del argentino fue a los 51 minutos, cuando presionó en la salida rival y aprovechó un error de un defensor que dio un pase hacia atrás que quedó corto. Exigido y desde el piso, Martínez llegó antes que el arquero Franco Israel y concretó.
El exdelantero de Racing continuó como protagonista y a los 71 minutos, luego de un error del arquero rival, el Toro la recuperó asistió a Ange-Yoan Bonny, quien firmó el quinto tanto.
Lautaro Martínez superó los 150 goles con Inter
De esta manera, Lautaro llegó a los 153 goles y 50 asistencias en 335 partidos con el elenco neroazzurro, donde se desenvuelve desde la temporada 2018/2019.
En la segunda fecha, ambos jugarán el próximo domingo. El Torino recibirá a la Fiorentina, desde las 13:30. Mientras que el Inter de Milán, por su parte, volverá a ser local y se medirá contra el Udinese, desde las 15:45.
