Es oficial: el Mundial Qatar 2022 comenzará un día antes

Lo que había circulado el lunes se confirmó hoy oficialmente. La FIFA informó que el duelo Qatar-Ecuador dará comienzo al Mundial, pero se disputará un día antes de lo panificado inicialmente.

«El Bureau del Consejo de la FIFA confirma que la ceremonia de apertura y el partido Catar contra Ecuador se adelantan un día como evento independiente al 20 de noviembre», expreso la FIFA en un comunicado.

El hecho no deja de ser particular, porque el calendario del Mundial que dibujó la entidad madre del fútbol en su fixture no le permitía al anfitrión jugar el partido inaugural. Por eso, a tan solo tres meses del inicio cambia las fechas y adelanta un día el inicio del torneo.

Bureau of the FIFA Council confirms #WorldCup 2⃣0⃣2⃣2⃣ opening ceremony and match 🇶🇦 v. 🇪🇨 brought forward one day as stand-alone event to 20 November, at 19.00. 🇸🇳 v. 🇳🇱 rescheduled from 13.00 to 19.00 on 21 November. pic.twitter.com/GsktwYNYCl