Almuerzo o cena sin harinas: 3 ideas ricas, saludables y fáciles para preparar en casa

Si buscás una bebida sin azúcar ni harinas escondidas, optá por agua saborizada natural (con rodajas de limón, pepino o jengibre) o té frío sin endulzante.

Cada vez más personas deciden reducir o eliminar el consumo de harinas refinadas durante el día. Ya sea por cuestiones digestivas, metabólicas o simplemente para comer más liviano, el almuerzo suele ser el momento ideal para probar alternativas que aporten proteínas, vegetales y fibra, sin necesidad de incluir pan, pastas o tartas.

Además de ser más fáciles de digerir, estos platos ayudan a evitar el bajón de energía post comida, mantienen estables los niveles de azúcar en sangre y favorecen un descanso más reparador por la noche.

1. Bowl de vegetales salteados con huevo o tofu

Fotos gentileza.-

Una de las opciones más completas y rápidas es armar un bowl con verduras de estación salteadas, como zapallito, zanahoria, brócoli, morrón y cebolla. Podés condimentarlas con cúrcuma, pimienta y un toque de salsa de soja baja en sodio.

Para sumar proteína, agregá un huevo poché, dos huevos revueltos o cubos de tofu grillado. También podés incluir semillas de girasol o lino para más textura y nutrientes. Es una alternativa vegana o vegetariana muy versátil.

2. Hamburguesas caseras de lentejas o pollo con ensalada

Otra opción rica y sin harina son las hamburguesas caseras hechas con lentejas cocidas y procesadas, zanahoria rallada, cebolla y huevo (o chía hidratada). También podés hacerlas con carne picada magra o pollo desmenuzado.

Cociná las hamburguesas al horno o en sartén antiadherente, sin pan. Acompañalas con una ensalada fresca de hojas verdes, palta y tomate, o con un puré de calabaza. Llenan, nutren y no requieren harinas.

3. Omelette de vegetales con queso y mix de semillas

Los omelettes son un clásico sin harina que admite mil variantes. Podés hacerlo con dos huevos, espinaca fresca, zucchini en rodajas finas, un poco de queso port salut o queso crema, y condimentos como orégano o ají molido.

Para un plus de saciedad, sumá semillas de chía o sésamo por encima. También podés rellenarlo con champiñones o cebolla caramelizada sin azúcar. Se cocina en 5 minutos y no necesitás encender el horno.

Consejo extra: qué tomar y cómo cerrar el almuerzo

Si buscás una bebida sin azúcar ni harinas escondidas, optá por agua saborizada natural (con rodajas de limón, pepino o jengibre) o té frío sin endulzante. De postre, una fruta fresca, compota casera o un yogur con semillas pueden cerrar el almuerzo de forma saludable y sin tentaciones.