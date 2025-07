Escándalo en la final del Mundial de Clubes: Luis Enrique agredió a Joao Pedro

En un cierre con escándalo, Luis Enrique agredió a Joao Pedro al término de la final del Mundial de Clubes en la que se consagró Chelsea tras vencer 3 a 0 a PSG.

El entrenador español intercambió empujones con el jugador brasilero y luego le lanzó un golpe que llegó a impactarlo en el cuello.

No quedó claro que fue lo que pasó antes de los agravios físicos. La mayoría de los jugadores e integrantes de los cuerpos técnicos se metieron a separar y la violencia se disipó.

El duelo ya estaba caliente desde el último tramo del partido. Joao Neves se fue expulsado luego de agarrar del pelo a Marc Cucurella.

JOÃO NEVES SENT OFF! 🟥



PSG down to 10 in the final minutes of the match.



