Quini 6: pozo vacante y una fortuna de $10.850 millones en juego para el miércoles.-

El Quini 6 volvió a poner en vilo a todo el país este domingo 17 de mayo 2026 con una jugada histórica, que dejó los premios mayores sin dueños. Al no registrarse tarjetas ganadoras con seis aciertos en los pozos Tradicional, La Segunda y Revancha, la Caja de Asistencia Social de Santa Fe anunció un nuevo incremento en el pozo acumulado, consolidando una de las cifras más altas del año.

En contrapartida, la modalidad «Siempre Sale» de Quini 6 derrochó fortuna y repartió más de $407 millones entre decenas de apostadores argentinos.

Resultados del Quini 6: números ganadores del domingo 17 de mayo 2026

De acuerdo con el acta oficial de las autoridades, los números beneficiados en el sorteo de este fin de semana fueron los siguientes:

Tradicional Primer Sorteo : 06 – 26 – 29 – 30 – 32 – 44 (Vacante)

: 06 – 26 – 29 – 30 – 32 – 44 (Vacante) La Segunda del Quini : 01 – 06 – 11 – 17 – 40 – 42 (Vacante)

: 01 – 06 – 11 – 17 – 40 – 42 (Vacante) La Revancha : 02 – 08 – 10 – 20 – 41 – 43 (Vacante)

: 02 – 08 – 10 – 20 – 41 – 43 (Vacante) El Quini que Siempre Sale: 12 – 13 – 14 – 15 – 22 – 35 (42 ganadores con 5 aciertos)

A pesar de la racha vacante en los premios principales, la modalidad «Siempre Sale» ratificó su vigencia federal: un total de 42 personas lograron cinco aciertos y cada una percibirá una cifra cercana a los $9,7 millones.

Próximo sorteo de la Lotería de Santa Fe: el pozo acumulado trepa a $10.850 millones

Tras los resultados de la jornada, la Lotería de Santa Fe proyecta una recaudación masiva para la edición del miércoles 20 de mayo 2026, con un pozo total estimado de $10.850 millones.

El desglose individual de los premios quedó determinado de la siguiente manera:

Tradicional: $2.500 millones

La Segunda: $1.750 millones

La Revancha: $6.100 millones

Siempre Sale: $345 millones

Sorteo Extra: $155 millones

Es importante recordar que las jugadas comerciales se reciben en las agencias oficiales hasta las últimas horas del miércoles; asimismo, la institución recordó que todos los cupones emitidos hasta el 24 de mayo 2026 participan de manera directa en el sorteo especial de 10 premios extra de USD 15.000, con destino al mundial.

La transmisión oficial se podrá seguir en vivo a las 21:15 a través de la TV Pública, señales regionales y el canal oficial de YouTube del organismo.