Lionel Messi encendió las alarmas en la Selección Argentina antes del Mundial 2026: el momento exacto de la molestia

El partido entre Inter Miami y Philadelphia por la Major League Soccer (MLS) dejó una imagen que encendió las alarmas en la Selección Argentina a semanas del inicio del Mundial 2026. Lionel Messi sintió una molestia, pidió el cambio y se fue directo al vestuario.

El episodio ocurrió a los 73 minutos, cuando Messi detuvo su marcha, miró hacia el banco de suplentes y se tomó la parte posterior de la pierna izquierda. Aunque el capitán argentino caminó con normalidad rumbo al vestuario y no mostró gestos evidentes de dolor, la preocupación creció por la cercanía del inicio del Mundial.

ATENCIÓN A ESTA IMAGEN: Leo Messi se fue acercando con molestias físicas para salir del campo de juego mientras el partido estaba en juego.



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El rosarino fue reemplazado por Mateo Silvetti y, en lugar de quedarse en el banco, se dirigió directamente al vestuario. Hasta el cierre del encuentro, el club estadounidense no había emitido un parte médico oficial sobre su estado físico.

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Según informó TyC Sports, la modificación fue de manera preventiva por un carga en la zona de los isquiotibiales, optando por pedir el cambio para dejar de cargar la zona y así no arriesgar a una posible lesión muscular que atente contra sus chances de estar presente en su quinta cita mundialista.

Qué dijo Guillermo Hoyos de la lesión de Lionel Messi

En conferencia de prensa, el entrenador de Inter Miami, Guillermo Hoyos, llevó tranquilidad sobre la situación del argentino. «No tenemos informes todavía, pero próximamente los tendremos. Realmente estaba fatigado«, explicó el técnico. Y agregó: «El campo estaba pesado y, ante la duda, preferimos no arriesgarlo».

El astro rosarino de 38 años, disputaba su último compromiso con Inter Miami antes de sumarse a la concentración de la Selección Argentina. El equipo dirigido por Lionel Scaloni debutará el próximo 16 de junio frente a Argelia en el Arrowhead Stadium de Kansas City por el Grupo J del Mundial 2026.