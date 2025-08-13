Estudiantes se llevó un triunfazo agónico de Paraguay: le ganó a Cerro Porteño por la Libertadores

Estudiantes logró un triunfazo en su visita a Cerro Porteño en Paraguay en la última jugada del partido. Se impuso 1 a 0 de manera agónica con un penal de Santiago Ascacibar, por la ida de octavos de final de la Copa Libertadores.

En el estadio La Nueva Olla de Asunción, el Pincha quedó bien parado de cara a la vuelta del próximo miércoles en La Plata

Los arqueros fueron claves para cada equipo. En el primer tiempo, Alexis Martín Arias le sacó un zurdazo al ángulo a Santiago Arzamendia.

🔥⚽ Santiago Ascacibar with the penalty to win it late for @EdelpOficial! 🇦🇷 pic.twitter.com/HYcipBota0 — CONMEBOL Libertadores (@TheLibertadores) August 14, 2025

En el complemento, Fernando Muslera le tapó un buen cabezazo de contrapique a Jorge Morel.

Ya en tiempo de descuento, Guido Carrillo ganó la posición y Matías Pérez lo derribó en el área. En una jugada fina, el árbitro chileno Piero Maza consideró que hubo falta y cobró penal.

El capitán Santiago Ascacibar se hizo cargo del remate en el tiempo adicionado y le dio una victoria clave a Estudiantes. La vuelta será el próximo miércoles en el estadio del Pincha.