Atento Franco Colapinto: el cambio que implementaría la Fórmula 1 en las carreras

En las últimas horas, la organización de la Fórmula 1, encabezada por Stefano Domenicali, adelantó un cambio que prepara en el futuro de la competición en la que participa el argentino Franco Colapinto.

La medida que buscarían implementar desde la Máxima es un cambio en las carreras Sprint. Desde su introducción en 2021, este formato fue uno de los más debatidos en la Fórmula 1, ya que ofrece una competencia más corta y dinámica dentro del fin de semana de Gran Premio.

Ahora, la organización plantea un cambio muy diferente a lo que se realiza actualmente en la Fórmula 1. Buscarían aumentar el número de sprints e implementar la polémica parrilla invertida, que se utiliza en categorías como Fórmula 2 y Fórmula 3.

De esta manera, se busca abrir un debate con equipos, pilotos y la FIA, en la que remarquen la madurez del formato y la creciente demanda de promotores para realizar cambios que antes parecían impensados.

Las carreras Sprint: el cambio que preparan en la Fórmula 1

Actualmente, las Sprint cubren 100 kilómetros (un tercio de la distancia de un Gran Premio aproximadamente). Duran cerca de 30 minutos y no tienen parada obligatoria en boxes.

Este esquema busca incentivar los adelantamientos y ofrecer un espectáculo más concentrado. El calendario actual cuenta con seis eventos de este tipo y se mantendría esta cantidad al menos hasta 2026, cuando se establezca el nuevo reglamento técnico.

Sin embargo, Domenicali ya estudia incrementarla gradualmente, sin llegar al modelo de MotoGP, que celebra una Sprint en cada fin de semana de carrera. El directivo dejó en claro que el objetivo no es saturar el calendario, sino encontrar un punto intermedio que permita a las Sprint aportar más emoción y contenido a la temporada.