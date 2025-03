Facundo Miguel, un ex Deportivo Roca que le amargó el debut a Cipolletti

Facundo Miguel atravesó muchas sensaciones en el triunfo de Deportivo Rincón ante Cipolletti por 1 a 0 en el debut por el Federal A 2025.

El volante sufrió un corte en la cabeza en el arranque, pudo continuar y metió el gol de la victoria. Un tanto con un gusto especial por su pasado en Deportivo Roca.

“Merecimos ganar. Cipo tuvo un planteo en el cual nos esperaron muy atrás. Creo que eso nos permitió a nosotros poder jugar en campo de ellos y tener las ocasiones más claras. Podríamos haber sacado una ventaja más amplia en el primer tiempo pero la suerte no estuvo de nuestro lado. Tuvimos las nuestras que fallamos y ellos como siempre tuvieron a Facu (Crespo) que les soluciona muchos problemas”, evaluó Miguel en diálogo con Río Negro.

En la jugada del gol, el mediocampista agarró el rebote a la salida de un córner y sacó un fuerte derechazo abajo desde la medialuna del área, imposible para el arquero.

“La pelota parada la tenemos bien distribuida, yo me tengo que encargar del rebote y estar ahí a la pesca de la que quede. Me quedó justa y gracias a Dios pudo ser gol”, describió el roquense.

Antes del 1-0, Miguel sufrió un corte en la cabeza luego de chocar con su compañero, Germán Cervera. “Fue un centro que vamos a buscar los dos, él abre los brazos para saltar y yo le cabeceo el codo. Me corté arriba de la sien. Me pegaron con la gotita y pude seguir jugando. Después fui a la clínica y me pegaron de nuevo porque me sangraba, me dijeron que era normal por el corte”, contó el futbolista que completó el encuentro con un gorro que le cubría la herida.

Para Facundo, hacerle un gol a Cipolletti tiene un valor particular por sus años en Deportivo Roca. “Ya le había hecho algún gol a Cipo estando en Roca. Es lindo, tiene un sabor especial. Acá la gente lo vive también como un clásico”, destacó.

Miguel también hizo énfasis en la preparación que tuvo el León y el plantel que se armó. “Tuvimos una pretemporada durísima, fue bastante larga. Nos preparamos para jugar este tipo de partidos, sabemos que la categoría es difícil”, aseguró.

“Quedó una base del año pasado y los que vinieron se acoplaron muy bien. Es un lindo grupo, tenemos los objetivos claros y vamos todos para el mismo lado, eso hace que la competencia y la convivencia sean sanas”, agregó. Rincón volverá a jugar el próximo sábado contra Kimberley en Mar del Plata.