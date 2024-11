Facundo Mura y una Sudamericana histórica para Racing: «Fue merecido, hicimos una gran copa»

Facundo Mura fue uno de los jugadores más polifuncionales que tuvo Racing en el año y el roquense se dio el gusto de festejar la obtención de la Copa Sudamericana en un histórico título para el club.

Aunque no tuvo minutos en la final, fue titular en la mayor parte del campeonato y en distintas posiciones. En el último partido por el torneo local le metió dos goles claves a San Lorenzo para seguir en la pelea por el doblete.

“Fue un título merecido, hicimos un gran esfuerzo durante todo el año. Hoy disfrutamos de haber coronado con el título, que era lo que tanto deseábamos”, destacó Mura en diálogo con “Subite al Podio” de Río Negro Radio a horas de regresar al país.

“Hicimos una gran Copa, ya desde la fase de grupos, donde fuimos el mejor primero y eso nos permitió definir todas las series de local. Si bien no me tocó jugar en los últimos partidos, sí lo había hecho en gran parte de la copa y por esa razón siento que pude aportar lo mío”, agregó.

La pelea en la Liga Profesional

Respecto a la pelea por la Liga Profesional donde está a 5 del líder Vélez y con un partido menos, el roquense aseguró: “Nos pusimos los dos objetivos, uno está cumplido y de gran manera. Ahora nos vamos a enfocar en el otro, estamos preparados para afrontar las últimas fechas”.

Mura reconoció que estuvieron pendientes de los dos últimos encuentros de Vélez, la semana pasada en camino a Paraguay y el del domingo mientras festejaban la Sudamericana en el obelisco.

“Estábamos pendientes, incluso viajando a Paraguay. Una característica de este grupo es el hambre por querer ganar todo lo que estamos jugando. No dependemos de nosotros mismos pero seguimos con chances”, afirmó el defensor.

El apoyo de Gustavo Costas y la chance de jugar de 3

Sobre la conducción de Gustavo Costas, el rionegrino valoró: “Nos transmite su pasión y conocimiento, siempre con la ilusión de pelear cada título que enfrentamos. Es por eso que llegamos hasta acá, también por los que lo acompañan, se armó un gran grupo entre jugadores y cuerpo técnico”.

Mura ya pasó los 100 partidos en Racing donde ganó tres títulos y va por más. Este año le tocó reemplazar a Gabriel Rojas como lateral izquierdo, a perfil cambiado. “El entrenador habló conmigo y me dio la confianza para poder hacerlo en esa posición en la que ya había jugado en Estudiantes. Lo importante es ayudar al equipo, por suerte salió bien”, comentó.

El roquense tiene contrato hasta diciembre del año que viene y uno de sus sueños a mediano plazo es poder jugar en Europa. “Estoy terminando de tramitar mi pasaporte comunitario que es una herramienta importante. Sé que para eso tengo que seguir con buenos rendimientos y sumando minutos, me enfoco en el día a día”, expresó.

El recuerdo de su perro Simón

El día de sus dos goles a San Lorenzo, Mura se hizo viral en las redes sociales por el mensaje a su perro Simón que estaba mal de salud y antes de la final de la Sudamericana falleció.

“Tanto mi novia como yo sentimos el acompañamiento y las buenas energías de la gente. Él no pudo salir adelante pero lo sentimos presente en Paraguay, ahora nos va a cuidar desde el cielo, es una parte importante de nuestra familia”, indicó.

El defensor no se olvidó de Roca y agradeció el apoyo de sus coterráneos. “Sé que siguen pendientes de mí, me hacen llegar su apoyo y me acompañan en cada momento”, destacó.

