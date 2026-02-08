FADEP de Mendoza espera por La Amistad o Boxing en la final por el ascenso al Federal A

FADEP de Mendoza quedó a un partido del ascenso al Federal A.

FADEP venció a Estudiantes de San Luis en la final de la zona de Cuyo del Regional Amateur y jugará por el ascenso al Federal A con el que gane de La Amistad y Boxing de Río Gallegos.

El equipo mendocino se impuso 3 a 0 en el partido de vuelta con goles de Matías Navarro, Gonzalo Klusener y Paul Martín en el complemento. En la ida en San Luis habían empatado 0 a 0.

Sobre el cierre del primer tiempo, con el partido 0 a 0, el árbitro Fernando Rekers expulsó a Matías Ruiz Sosa en Estudiantes. El jugador cometió una falta por la que recibió amarilla pero inmediatamente le pegó un pelotazo a su rival y lo echaron.

FADEP es el club que fundó el ex arquero de San Lorenzo, Sebastián Torrico en el año 2012. Tiene como técnico a Diego Pozo, el ex arquero de Colón que fue el tercer arquero de la Selección Argentina en Sudáfrica 2010.

El club mendocino ya jugó una final por el ascenso en el 2021 pero cayó en la definición contra Independiente de Chivilcoy por 2 a 0.

La sede neutral para la final con La Amistad o Boxing se definirá en una reunión en el Consejo Federal el próximo martes. El que gane ascenderá al Federal A.