La Amistad quiere asegurar el boleto para meterse en la final por el ascenso al Federal A

El plantel de La Amistad está ante la gran chance de meterse en la final por el ascenso.

La Amistad buscará este domingo en su cancha llegar a dónde nunca pudo en el Regional Amateur. El equipo cipoleño recibe a Boxing de Río Gallegos en la final de vuelta de la zona patagónica, antesala de la definición por el ascenso al Federal A.

El empate 2 a 2 en la ida como visitante lo dejó bien posicionado para la revancha de este domingo. Se juega a las 17 con el arbitraje del bahiense Juan Ignacio Nebbietti.

El equipo rionegrino llegó dos veces a esta instancia, pero nunca pudo superarla. En 2022, con Gustavo Noto de técnico, perdió con Jorge Newbery de Comodoro Rivadavia. En 2025, con el Pulpo Lencina como DT, cayó con la CAI.

Por su parte, Boxing sí pudo jugar una final por el ascenso en 2019 pero no pudo contra Círculo Deportivo de Nicanor Otamendi.

En el duelo de ida, La Amistad pegó primero con el gol de Santiago Gómez y los de Río Gallegos lo dieron vuelta con uno de Marcelo Rodríguez y otro de Facundo Erramuspe. Cuando parecía que era triunfo para el local, Juan Celaya lo igualó de cabeza en un córner y dejó al equipo cipoleño en una posición inmejorable.

El desarrollo puede ser muy distinto al de los primeros 90’ ya que se pasará del césped sintético del club santacruceño al natural que presenta La Amistad, en un campo de juego con mayores dimensiones.

Boxing no podrá contar con su capitán, Julio Lezcano, que llegó a la quinta amarilla. Los dirigidos por Alfredo Tizza recuperan a Ariel González que cumplió su fecha de suspensión. El DT deberá decidir si lo vuelve a poner como lateral izquierdo o mantiene a Nehuén García, de buena actuación, en esa posición.