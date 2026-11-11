Federal A: se confirmó el árbitro para la vuelta entre Cipolletti y Juventud Antoniana en La Visera

Cipolletti ya conoce quién será el árbitro para el partido del próximo domingo contra Juventud Antoniana en La Visera de Cemento por la vuelta de cuartos de final de la reválida del Federal A.

El juez principal será Franco Morón, oriundo de General Pico. El encuentro se disputará a las 15 horas. El Albinegro ganó 1 a 0 la ida en Salta y tiene ventaja deportiva por lo que pasará a semifinales hasta perdiendo por un gol.

El pampeano ya dirigió 6 veces a Cipo en el Federal A. En esta temporada, estuvo en el único partido que perdió de local en La Visera contra Juventud Unida de San Luis. Fue 0-1 y expulsó a Victor Manchafico en una correcta decisión porque era último hombre.

Los otros cinco antecedentes del Albinegro con Morón de árbitro son favorables con un pleno de triunfos. En 2021, estuvo en el 3-0 a Olimpo en Bahía Blanca. Los otros cuatro fueron en 2025: 4-0 a Brown de Madryn, 3-0 a Santamarina y 3-1 a Germinal en La Visera y 1-0 a Brown como visitante en Madryn.

A los salteños los dirigió una sola vez en la derrota 1 a 0 con Huracán Las Heras en Mendoza en la primera llave de playoffs de la reválida. La derrota no complicó a los norteños que habían ganado 3-0 la ida.

Después del polémico arbitraje de Lucas Cavallero en Salta, por el que Juventud Antoniana manifestó su bronca, la designación del encuentro de vuelta no despierta controversias, al menos en la previa.