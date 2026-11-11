Detuvieron en Ezeiza a la pareja de Lázaro Báez en una investigación por narcotráfico y lavado de dinero

Claudia Insaurralde, pareja del empresario Lázaro Báez, fue detenida este lunes en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, luego de arribar desde la Patagonia. El procedimiento fue realizado por efectivos de la Prefectura Naval Argentina y la Policía de Seguridad Aeroportuaria, en el marco de dos investigaciones judiciales relacionadas con presuntas maniobras de narcotráfico y lavado de dinero.

Según fuentes judiciales citadas por Infobae, Insaurralde permaneció incomunicada y bajo custodia en un edificio de la Prefectura Naval Argentina, en el barrio porteño de Retiro. Este jueves se realizará en Río Gallegos la audiencia de formalización de la imputación y control de detención, a cargo del juez federal de garantías Claudio Vázquez.

Junto a Insaurralde también fueron arrestados Cristian Sebastián Ibáñez y Valentina Micaela Devetac. Por el momento, no trascendieron precisiones sobre la participación que se les atribuye en los hechos investigados, debido a que la causa se encuentra bajo secreto de sumario.

Los tres habían abordado el vuelo AR1857 de Aerolíneas Argentinas, procedente de Río Gallegos. Los investigadores sospechaban que podían intentar salir del país, por lo que el fiscal federal Julio Zárate solicitó las detenciones, que se concretaron en la Terminal A del aeropuerto.

Dos investigaciones vinculadas

La detención se produjo en el marco de dos expedientes que tramitan por separado, pero que tienen puntos de contacto. La investigación está a cargo de la fiscalía federal de Río Gallegos y cuenta con la intervención de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC).

En la primera causa se investiga a una presunta organización dedicada al transporte de cocaína en camiones de una empresa transportista. Según las fuentes consultadas, la actividad habría comenzado al menos en diciembre de 2025.

La distribución de la droga estaría a cargo de dos hombres. Uno de ellos sería responsable de un lavadero, señalado como un posible lugar de entrega de los estupefacientes.

A partir de esa investigación, la Justicia comenzó a indagar la posible existencia de otra organización que, presuntamente encabezada por Lázaro Báez, se dedicaría a administrar, explotar y poner en circulación activos de origen ilícito. La hipótesis apunta a que el empresario habría continuado operando bienes pese a los embargos derivados de sus condenas por hechos de corrupción vinculados con la obra pública.

De acuerdo con la investigación, uno de los posibles integrantes de esa estructura también sería el jefe de la banda investigada por el tráfico de drogas en Santa Cruz. Los investigadores buscan determinar si ambas organizaciones mantenían vínculos.

Más de veinte allanamientos en Santa Cruz y Buenos Aires

Tras las detenciones, el juez federal Claudio Vázquez ordenó más de veinte allanamientos en Río Gallegos, El Calafate, establecimientos rurales de Santa Cruz y distintos puntos de Buenos Aires.

Los procedimientos se realizaron entre el lunes y el martes e incluyeron requisas y secuestros de vehículos. Como resultado, se incautaron estupefacientes, documentación y otros elementos que podrían tener interés para las dos investigaciones.

Además, se dispusieron medidas cautelares sobre el patrimonio de los involucrados y el levantamiento del secreto bancario y fiscal, en línea con los pedidos de los fiscales Julio Zárate y Diego Velasco.

Los operativos estuvieron a cargo de personal de Narcocriminalidad e Investigaciones de la Policía de Santa Cruz, Prefectura Naval Argentina y Gendarmería Nacional.