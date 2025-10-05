Federal A: Sol de Mayo venció a San Martín de Formosa en Viedma y Rincón cayó en Las Parejas

Sol de Mayo le ganó 2 a 1 a San Martín de Formosa. (Foto: Pablo Leguizamón)

En el comienzo de los playoffs por el segundo ascenso del Federal A, Sol de Mayo venció 2 a 1 a San Martín de Formosa en Viedma y Deportivo Rincón perdió 2 a 1 con Sportivo Las Parejas como visitante.

En la capital rionegrina, el Albiceleste arrancó abajo en el marcador y lo pudo dar vuelta. A los 24 minutos, los formoseños se adelantaron con un gol de penal.

Lucas Quilén bajó a Ricardo Tapia en el área y Gervasio Núñez convirtió desde los doce pasos. El local se recuperó rápido y lo empató a los 30′.

En una segunda jugada luego de un córner, Fernando Valdebenito mandó el centro y Jorge Scolari definió de derecha sin que caiga la pelota para el 1 a 1.

A los 8′ del complemento, Sol se puso al frente. Ignacio Cellerino pateó de derecha y Valdebenito apareció por el segundo palo para cruzarla de zurda y marcar el 2 a 1.

La ventaja deportiva favorece a San Martín que recibirá a Sol de Mayo en Formosa la próxima semana. Los rionegrinos necesitan otra victoria o un empate para pasar de ronda.

En Santa Fe, Deportivo Rincón tuvo un mal segundo tiempo y perdió 2 a 0 con Sportivo Las Parejas. El León jugó una buena primera mitad pero no lo pudo sostener en el complemento y complicó sus chances.

Ignacio González abrió el marcador con un fuerte derechazo y Franco Lonardi metió el otro luego de un buscapié al segundo palo.

Las Parejas fue superior en el tramo final y estuvo cerca de obtener una ventaja mayor. El arquero Jonathan Criado evitó que la diferencia fuera más abultada.

Rincón quedó vivo en la serie y, al tener ventaja deportiva, le alcanzará con ganar por dos goles en su cancha para seguir en carrera por el segundo ascenso.